PC'niz çok mu ısınıyor? İşte yapabilecekleriniz...
Yine bir yaz ve havalar ilerleyen günlerde çok sıcak olacak. Eğer PC'niz de sık sık sıcaktan "şikayet ediyorsa", işte yapabilecekleriniz...
Bilgisayarınızın normalden fazla ısınması, onun kendi kendine kapanmasına, daha kötüsü veri kaybetmenize ve donanımlarınızın hasar görmesine yol açabilir. Bu durum, özellikle içinde bulunduğumuz yaz aylarında daha da geçerli bir hale geliyor. Doğru soğutma yöntemlerini kullanarak PC'nizin performansını ve donanımlarının ömrünü uzatabilirsiniz. Bu sandığınız kadar zor bir şey değil.
PC'nizin sıcaklığını nasıl kontrol edebilirsiniz?
PC'nizin sıcaklığını öğrenmek kolay, önemli olan bu bilgiyle ne yapacağınızı bilmekten geçiyor. HWMonitor ile PC'nizdeki parçaların sıcaklığını ve voltaj değerlerini görebilirsiniz. Overclock yapanlar, voltajı artırmanın bileşenlerin sıcaklığını artırdığını bilirler.
Herhangi bir bileşeninizin sıcaklığı, bilgisayarınız boştayken 70-80 santigrat dereceye ulaşıyorsa, aşırı ısınma sorununuz olabilir. PC bileşenleri yüksek sıcaklığı kaldırabildiğinden bu durum, endişe etmenizi gerektirmeyebilir. Ancak bazı önlemler almanız gerekiyor.
Ücretsiz Çözümler
PC'nizi temizleyin: Kasanız ne kadar modern olursa olsun, toz hava delikleri ve fanların üzerinde birikecektir. Düzenli temizlik, hava akışının kesintisiz olmasını sağlayacaktır. Temizlik işine başlamadan önce PC'nizi elektrik fişinden çektiğinizden ve vücudunuzdaki statik elektriği radyatör gibi bir metale dokunarak bıraktığınızdan emin olun.
Temizlik için sıkıştırılmış hava tüplerinden ve bir mikrofiber bezden faydalanabilirsiniz. Havayı tozun üstüne püskürtün ve fanın üzerini bezle temizleyin. Tozun tamamını yok etmekle uğraşmayın, mümkün olduğu kadar temizleyin yeter.
Fan hızını artırın: Varsayılan fan hızı, PC'nizi soğutmaya yetmiyor olabilir. SpeedFan gibi programlar, fan hızlarını değiştirmenize izin veriyor. Her fanı yüzde 50'nin üzerinde tutarak PC'nizin boştayken serin biçimde çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Kablo yönetimi: Çoğu kullanıcı PC içerisindeki kabloları unutsa da, bunlar önemli bir alan kaplayabiliyor, ısınma ve tozlanma sorununa katkıda bulunabiliyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için kabloları birbirine bağlayın ve PC'niz içinde daha fazla boş yer açacak biçimde toplayın.
Hava akışını sağlayın: PC'nizdeki fanların temizliği, sayısı her şeyi ifade etmiyor. Fanlarınızın doğru yöne bakması ve bilgisayarınızın içerisinde hava akışını sağlaması gerekli. İçeriye doğru üfleyen fanlarla dışarıya doğru üfleyenlerin eşit miktarda olmalarına dikkat edin.
Ücretli Çözümler
PC'nizi kendiniz topladıysanız, termal macunu doğru biçimde uygulamanız çok önemli. Dahası kalitesi düşük olan bir termal macun, işlemciyle heat sink arasındaki ısı akışını yeteri kadar sağlamayabilir veya zaman içinde işlevini kaybedebilir. Yalnızca işlemcinize ve GPU'ya termal macun uygulayabileceğinizi unutmayın. Bu işi işlemciyle yapmanız daha kolay olacaktır; GPU'ya termal macun uygulamanız, bileşeni açmanızı gerektireceğinden garantinizi devre dışı bırakacaktır.
Daha büyük fanlar alın: Fanlar çoğunlukla ucuz parçalar olduklarından, PC'nizdeki hava akışını çoğaltarak sıcaklığı düşürebilir. Ancak en büyük fanı almadan önce onun kasanıza uyup uymayacağını araştırın.
İşlemci fanını yükseltin: Daha büyük fanlar veya sıvı soğutma sistemleri, PC'nizle gelen stok fandan daya iyi iş görecektir. Ancak büyük bir heat-sink'e sahip bir fan almadan önce, onu PC'nize sığdırabileceğinizden emin olun. Sıvı soğutma sistemleri çok büyük bir alana ihtiyaç duymasalar da, monte edilmeleri biraz daha zor olabilir.
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