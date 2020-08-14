Peki, Schrödinger'in Kedisi Hayatta mıydı Değil miydi?

Hayali kutunun içine hayali kediyi koyan Erwin Schrödinger bu "düşünce deneyi" ile bize ne anlatmaya çalışıyordu? Schrödinger'in Kedisi hayatta mıydı değil miydi?

Peki Schrödinger'in Kedisi Hayatta mıydı Değil mi

Popular Science Türkiye'nin Youtube kanalında Schrödinger'in Kedisi Deneyi ele alındı:

Kediler ve kutular. İnternet dünyasının en sevdiği ikililerden olabilir. En küçüğünden en büyüğüne tüm kedilerin kutulara bir zaafı olduğu artık hepimizin malumu. Fakat bu şirin görüntülerden çok çok önce, neredeyse 100 yıl kadar önce hayali bir kediyi hayali bir kutuya koyan bir adam hiç de bugün insanların kafasında oluşan sevimli bir resim sunmayacaktı bize.

Bu kutunun içindeki kedinin hayatı söz konusuydu. Bir ölüm kalım meselesiydi. Bu hayali kutunun içine hayali kediyi koyan Erwin Schrödinger bu "düşünce deneyi" ile bize ne anlatmaya çalışıyordu peki? Schrödinger'in Kedisi hayatta mıydı değil miydi? Gelin açıklığa kavuşturalım...

Schrödinger'in Kedisi Hayatta mıydı Değil miydi? | Popular Science TürkiyeSchrödinger'in Kedisi Hayatta mıydı Değil miydi? | Popular Science Türkiye
Kediler ve kutular. İnternet dünyasının en sevdiği ikililerden olabilir. En küçüğünden en büyüğüne tüm kedilerin kutulara bir zaafı olduğu artık hepimizin malumu. Fakat bu şirin görüntülerden çok çok önce, neredeyse 100 yıl kadar önce hayali bir kediyi hayali bir kutuya koyan bir adam hiç de bugün insanların kafasında oluşan sevimli bir resim sunmayacaktı bize. Bu kutunun içindeki kedinin hayatı söz konusuydu. Bir ölüm kalım meselesiydi. Bu hayali kutunun içine hayali kediyi koyan Erwin Schrödinger bu “düşünce deneyi” ile bize ne anlatmaya çalışıyordu peki? Schrödinger’in Kedisi hayatta mıydı değil miydi? Gelin açıklığa kavuşturalım… Serinin diğer videoları için: Daha fazla bilim için Popular Science'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook için; Twitter için; Instagram için; Podcast için; Bu kanal Popular Science Türkiye'nin resmi YouTube hesabıdır! #PopularScienceTürkiye #SchrödingerinKedisi #PopülerBilimHikayeleri

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