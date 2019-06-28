Penny Dreadful'un Devamı Geliyor!
Kült televizyon serisi Penny Dreadful'un devamı geliyor. Yapımın oyuncu kadrosunda çok sayıda önemli isim dikkat çekiyor!
- Barış Terun
Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce, "Penny Dreadful" ibaresinin gerçek hayattaki karşılığını açıklamak istiyoruz. 1800'lü yılların sonu ve 1900'lu yılların başında; Dracula, Frankenstein, Dorian Grey gibi fantastik eserler son derece ucuz fiyatlarla Batı Avrupa'da, özellikle İngiltere'de revaçtaydı. Bu eserler sadece birkaç penny'ye satılırdı. Özetlememiz gerekirse; Penny, bir İngiliz Sterlini'nin yüzde birine denk gelen para birimi.
Bu karakterlerden ilham alan Penny Dreadful, 2014 yılında beyaz camda hayat buldu. Ekranlarda sadece üç sezon yer almasına rağmen, yapım kısa süre içerisinde bir külte dönüştü. Penny Dreadful 1880'li yıllarda hayat buluyordu.
Şimdi ise, devam serisi resmi olarak onaylandı. Yakında gösterime girecek devam serisi, 1938 yılında Los Angeles'ta gelişen olayları konu alacak. Kadroda Nathan Lane ve Game of Thrones'tan tanıdığımız Natalie Dormer'ın yer alacağı tahmin ediliyordu. Bu isimlere ek olarak Criminal Minds ve CSI: Los Angeles'tan tanıdığımız Adam Rodriguez, Star Trek Discovery'den tanıdığımız Ethan Peck, Shadowhunters'deki Jace Herondale rolü ile ününe ün katan Dominic Sherwood gibi oyuncular yeni Penny Dreadful serisinde yer alacaklar.
Yeni dizinin ismi Penny Dreadful: City Of Angels olarak belirlenmiş durumda. Penny Dreadful: City Of Angels'ın yılın son ayında yayınlanmaya başlanması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın