Performans Pazarlama Trendleri Neler? Hangi Stratejiler Takip Edilmeli?

Mobil uygulama kullanımındaki önlenemez büyüme, pazarda büyük rekabeti de beraberinde getirdi. Mükemmel bir uygulama yaratarak pastadan bir dilim almak, geliştiriciler için sadece yolun en başı diyebiliriz. Google Play, App Store gibi "online mağazalarda" milyonlarca uygulama ile, geliştiricilerin yalnızca hedef kitlelerinin ilgisini çekmek için değil, aynı zamanda zaman içinde kullanıcılarını arttırarak, popülerliklerini korumaları gerekiyor. Bunun içinde bu zorlu mücadelede en iyi stratejiyi belirlemek onlar için en önemli nokta oluyor. Bütçelerini de bu pazarlama ve reklam stratejisi çevresinde şekillendirmek özellikle son yıllarda mobil yayıncılar için bir öncelik haline geldi.
AppsFlyer yakın zamanda yayınladığı raporunda, global performans pazarlama yani mobil uygulamaların indirilmesi için yapılan reklam harcamasının 2019'da 57,8 milyar dolardan 2022'de 118 milyar dolara çıkmasını ön görüyor. Asıl sorulması gereken soru ise belirlenen bütçeler ve sağlanan kaynaklar performans pazarlamasında nasıl kullanılacak?
AdColony, bu sorunun cevabını netleştirmek için kısa süre önce pazarlamacılarla en çok hasılat yapan mobil uygulama yayıncılarıyla "Performans Pazarlaması Araştırmasının" sonuçlarını yayınladı. Araştırma pazarlamacıların kullanıcı edinme stratejileri ve sonuçlarıyla ilgili öngörüler, karşılaştırmalar ve eğilimlerini çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor.
Tahmin edileceği gibi video bütçe belirlenirken en büyük payı alıyor. Uygulama indirmek için yapılan reklamlara ve pazarlama uzmanlarına göre video, tüm kampanya harcamalarının ortalama % 42 sini oluşturuyor. Ek olarak, bütçe belirlenirken %18 ile tam ekran video, %10 ile feed içi video ve %8 ile sosyal video öne çıkan özelliklerin başında geliyor.
Uygulamaların geniş kitlelere erişmesi için indirilmesini sağlayan ekiplerinin hiç olmadığı kadar yoğun ve etkili çalıştığını söylemek yanlış olmaz. AdColony'nin 2017 yılında yayınladığı araştırma sonuçlarına kıyasla, 10 veya daha fazla kişiden oluşan UA (kullanıcı kazanımı) ekiplerinin 2020 yılına kadar % 8 oranında küçülmeye gittiğini gösteriyor. Ancak bu küçülmeye rağmen bu ekipler haftada ortalama 5 kampanya optimize ediyorlar. Ekipleri eskiye oranla daha küçük olsa da, kampanya yönetiminde verimliliklerini sürdürmeye hatta arttırmaya devam ediyorlar.
Full screen dediğimiz tam ekran reklam ise en büyük tercih olarak karşımıza çıkıyor. Hepimizi birer kullanıcı ve potansiyel müşteriler olarak tam ekran izlediğimiz kampanyanın veya reklamın daha çok dikkatimizi çektiğini söyleyebiliriz. Tam ekranın en büyük bütçeyi almasının yanı sıra, %55 ile en etkili kanal olarak görülüyor ve aynı zamanda %30 ile reklam verenleri en heyecanlandıran kanal olarak öne çıkıyor
AdColony EMEA&LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer " İçinde bulunduğumuz dönemde dünya hiç olmadığı kadar hızlı dijitalleşmeye devam ediyor . Bu süreçte ise mobil uygulamalar her anlamda en eğlenceli kurtarıcılarımızdan bir tanesi haline geldi. Bunu fark eden markalar ve reklam verenler için ise mobil uygulamalar en baş kanal olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özellikle mobil uygulama indirmelerinde zirve yapan 2020 yılında, stratejilerini doğru belirleyip, bütçe ve sağlanan kaynakları en doğru kanalda kullanan markalar en büyük etkiyi yaratmaya devam ediyorlar"
Performans değerlendirmesinde ise kaçınılmaz olarak fiyat en önemli etken haline geliyor. Araştırmaya katılanların %71'i bir reklam ağını veya kullanıcı kazanımı kampanyaları değerlendirirken, fiyatın en çok dikkat ettikleri nokta olduğunu belirtiyor. Ek olarak kazanılan kullanıcıların kalitesi, hacimleri, hedefleme yetenekleri ve reklam ağının verdiği hizmet kalitesi gibi faktörler kilit noktaların başında geliyor.
Araştırmanın raporunu indirmek için tıklayın: https://www.adcolony.com/reports/app-install-marketing-survey-2020-edition/
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