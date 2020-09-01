16 GB RAM'li Akıllı Telefonlar, Artık Çok Uzağımızda Değil

Samsung, akıllı telefonlar için 10 nm fabrikasyon sürecine sahip dünyanın ilk 16 GB LPDDR5 DRAM modüllerinin seri üretimine başladığını duyurdu. Samsung'un bu duyurusu, 16 GB RAM'li akıllı telefonları müjdelerken, yüksek RAM'li telefonları 2021 yılında görmeye başlayacağız.
Şirket, 3'üncü nesil 10nm fabrikasyon sürecine sahip DRAM modüllerini aşırı ultraviyole (EUV) teknolojisi kullanarak yüksek hassasiyetle üretirken, Samsung'a göre bu yeni yongalar geçen senekilere kıyasla daha hızlı. 10nm 16 GB LPDR5 DRAM yongasının, geçtiğimiz yılın 12 GB LPDDR5 DRAM yongalarından yüzde 16 oranında daha hızlı olduğunu söyleyen şirket, yeni DRAM modüllerinin veri aktarım hızlarının da 6400 Mb/s'ye ulaştığının altını çiziyor. Bu performans artışı, yaklaşık 10 adet 5 GB boyutlu HD film veya 51.2 GB'lık verinin aktarım hızına eş.
Yeni 1z tabanlı LPDDR5 yongaları, geçen yılki 1y tabanlı LPDDR5'ten yüzde 30 daha ince olurken, böylece daha ince tasarımlara sahip akıllı telefonlardan ve katlanabilir tabletlerde kullanılabilecek.
Samsung, yeni LPDDR5 yongalarının akıllı telefonlarda ne zaman kullanılacağı konusunda ise bir açıklamada bulunmadı. Fakat şirketin seri üretime başlaması, 2021 yılında 16 GB RAM'li telefonları göreceğimizi gösteriyor.
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