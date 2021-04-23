Perseverance Mars Aracı, Mars'ta Solunabilir Oksijen Üretmeyi Başardı

Her ne kadar NASA'nın Mars'a yolladığı yüzey araştırma aracı Perseverance'ın hedefi Mars'ta yaşamın izlerini aramak olsa da, başka bilimsel çalışmalar da gerçekleştiriyor. Perseverance, son deneyinde gezegenin atmosferinden karbondioksiti başarıyla çekti ve onu oksijene dönüştürdü. NASA, Perseverance'a bu deneyi gerçekleştirmeyi hedefleyen MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) adlı bir cihaz eklemişti.
Perseverance üzerinde bulunan bu cihaz karbondioksit moleküllerini ısıtarak oksijen molekülleri ve karbon monoksit çıkartıyor. İlk denemede, yaklaşık beş gram oksijen üretildi. Bu miktar, bir astronota 10 dakikalık solunacak hava sağlamaya yeterli.
NASA'ya göre bu deney gelecekteki görevler için bir kilometre taşı oluşturuyor. Verilen bilgiye göre, dört astronot taşıyan bir uzay aracı yerden kalkmak için yaklaşık 25.000 kilogram oksijene ihtiyaç duyuyor. Bu kadar çok oksijeni Mars'a taşımak hiç kolay ve ucuz değil. Bu yüzden, oksijeni Mars'ta üretmek Kızıl Gezegen'i araştırmayı kolaylaştıracak.
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