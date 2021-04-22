Rusya'dan Uzay'ı Karıştıracak Karar: Kendi Uzay İstasyonunu Kuruyor!

Şu sıralar gündemi bir hayli meşgul eden konu, önemli futbol kulüplerinin UEFA'dan ayrılıp kendi Avrupa Süper Ligi'ni kurmak istemesi, malum. Futbol dünyası şu sıra bu konu ile çalkalanıyor. Ancak kendi "ligini" kurmak isteyen sadece futbol kulüpleri değil. Rusya'dan farklı bir haber var! Rusya da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmak ve kendi uzay istasyonuna geçmek istiyor.
ISS Programı, Rusya ve ABD için Soğuk Savaş sonrası diplomatik zafer olarak yorumlanırken, 1998 yılında yörüngeye fırlatılmış ve 20 yılı aşkın süredir uzay çalışmalarına hizmet ediyor. Ancak Rusya, artık bu programdan çekilmeyi ve kendi uzay istasyonunu yörüngeye fırlatmak istiyor.
Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin tarafından Telegram'da paylaşılan bir açıklamaya göre, ülkenin uzay ajansı istasyonun ilk çekirdek modülü üzerinde çalışmaya başlamış. Moskova'da beklenen tarih ise 2024 sonrası.
Bu ayrılık kararının arkasından en önemli sebeplerden biri, SpaceX'in başarısı. SpaceX ile uzay çalışmalarında daha fazla söz sahibi olmaya başlayan Rusya, durumdan pek mutlu değil. Bunun için ISS'ten ayrılıp, kendi uzay çalışmalarını yürütme düşüncesindeler. Öte yandan bu kararın arkasında elbette Vladimir Putin'in, ABD'nin Uzay Kuvveti kurma kararının etkisi olduğu da biliniyor.
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