Rusya'dan Uzay'ı Karıştıracak Karar: Kendi Uzay İstasyonunu Kuruyor!

Rusya, kendi uzay istasyonunu kurmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmak istiyor.

  • Ercan Uğurlu
Rusya, Kendi Uzay İstasyonunu Kurma Hazırlığında

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Uzaktan Eğitime Özel Tablet: TCL TAB 10s

Sağlıklı ve uzun bir ömrün 5 altın kuralı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler
BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Elton TV ve Airmaster drone sürprizi
A101 15 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve akıllı telefonlar var
BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Özel YouTube Uygulaması YouTube Kids Nihayet Türkiye'de: YouTube Kids Nedir
Samsung'dan Dev Bataryalı Bir Galaxy Daha Geliyor: Galaxy M32
Discord, Microsoft'un Yüksek Bedelli Satın Alma Teklifini Reddetti
Android 12'den Bir Büyük Yenilik Daha: Android'e "Çöp Kutusu" Geliyor!
Audi, Büyüleyici A6 e-tron Konsept Elektrikli Sedanını Tanıttı

 

 