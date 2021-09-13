Pfizer - BioNTech'in mRNA COVID-19 Aşısı, 5 Yaş İçin Onay Almak Üzere...

Pfizer ve ortağı BioNTech'in yakında 5 yaş ve üstü çocuklarda kullanılmak üzere mRNA COVID-19 aşıları için izin almak üzere olduğu bildiriliyor. BioNTech Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci, "Önümüzdeki haftalarda dünya genelinde 5-11 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığımız çalışmanın sonuçlarını yetkililere sunacağız ve bu yaş grubu için aşı onayı için başvuruda bulunacağız" dedi.
Pfizer - BioNTech aşısının 16 yaş ve üzeri kişiler için kullanımı geçen ay ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı. 12-15 yaş arası çocuklar için ise acil kullanım izni kapsamında yapılabiliyor. Pfizer, ABD'de 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmasına izin verilen tek aşı olmaya devam ediyor.
Küçük çocuklarda Moderna ve Pfizer aşıları için klinik denemeler devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Dr. Anthony Fauci, ABC11'e verdiği bir röportajda, 5 ve 6 yaşındaki çocuklar için COVID-19 aşılarının Ekim ayına ve Kasım ayının başlarında gelebileceğini söyledi.
FDA incelemesi için gereken verilerin Pfizer için Eylül ayı sonunda, Moderna için Ekim ayında hazır olması bekleniyor.
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