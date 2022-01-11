Pfizer CEO'su, Omicron'a Karşı Geliştirilen Aşı İçin Tarih Verdi!

Pfizer CEO'su, Koronavirüs'ün Omicron varyantına karşı etkili olacak bir aşının mart ayında çıkacağını duyurdu!

Omicron aşısı için tarih verildi!

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