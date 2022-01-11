Pfizer CEO'su, Omicron'a Karşı Geliştirilen Aşı İçin Tarih Verdi!

Pfizer'in CEO'su, Omicron varyantı için geliştirilen bir COVID-19 aşısının Mart ayında hazır olacağının bildirdi ve şirketin şimdiden doz üretmeye başladığını söyledi. Ancak, aşının dördüncü doz olarak uygulanmasına ihtiyaç olup olmadığının hala belirsiz olduğunu da sözlerine ekledi.
Pfizer'in başkanı ve CEO'su Albert Bourla Pazartesi günü CNBC'ye verdiği demeçte, "Bu aşı Mart ayında hazır olacak" dedi ve ekledi: "Risk alarak şimdiden dozları üretmeye başladık."
İngiltere'deki bilim insanlarından elde edilen veriler, süper bulaşıcı Omicron varyantının, önceki enfeksiyondan veya iki aşı dozundan kazanılan bağışıklığı büyük ölçüde atlayabildiğini gösteriyor. Bununla birlikte, bir "hatırlatıcı doz" almak bağışıklığı önemli ölçüde artırabiliyor ve üçüncü doz, semptomatik Omicron'a karşı korunma seviyesini yüzde 80'lere kadar çıkarabiliyor.
Bourla, aşıda, SARS-CoV-2'nin daha yeni varyantlarıyla mücadelede daha etkili hale getirmek için ince ayarlar yapıldığını belirtti. Şu anda bir Omicron aşısının gerekli olup olmadığının veya nasıl kullanılacağının belirsiz olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca, dördüncü bir dozun işe yarayıp yaramayacağının şu anda kesin olmadığını, ancak daha fazla verinin bu durumu değiştirebileceğini belirtti.
Öte yandan Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel, yakın zamanda şirketin Omicron'u hedefleyen bir güçlendirici aşı üzerinde çalıştığını ve insanların 2022 sonbaharında, aşıdan gelen antikorların azalması ile birlikte, güçlendiricilere ihtiyaç duyacağına inandığını söyledi.
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