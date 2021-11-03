Netflix Games nedir? Nasıl oynanır? Hangi oyunlar var?

Netflix Games oyun sektörüne giriş yaptığını duyurdu. İlk olarak Android telefonlara gelen Netflix Games ilerleyen günlerde iOS işletim sistemine sahip cep telefonlarında da kullanılabilecek.
Netflix Games Nedir?
Netflix Games, pek çok farklı oyunun yer aldığı bir platform olarak hizmete sunuldu. Henüz sınırlı sayıda oyunun yer aldığı platformda ilerleyen günlerde pek çok farklı oyun yer alacak.
Netflix'ten yapılan açıklamada "Fiziksel oyunlardan (Floor Is Lava) akıl oyunlarına (The Circle: ABD) ve hatta Squid Game yani kalamar oyunlarına kadar tüm oyunları seviyoruz?? Belki de en çok üyelerimizin hayatına eğlence katmayı seviyoruz. İşte bu nedenle dünyaya Netflix oyunlarını (Netflix Games) sunma yolunda ilk adımımızı attığımız için çok heyecanlıyız.
Tıpkı dizilerimiz, filmlerimiz ve stand-up gösterilerimizde olduğu gibi her seviyeden ve her türlü oyuncuya hitap eden oyunlar tasarlamak istiyoruz. İster acemi ister deneyimli bir oyuncu olun, keyfini çıkarabileceğiniz oyunlar sizi bekliyor! Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda mobil oyun deneyimimizi iyileştirmeye devam etmeyi ve sunduğumuz eğlencelere yenilerini eklemeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Netflix Games'te Hangi Oyunlar Var?
Netflix üyeleri şu an için dünyanın neresinde olursa olsun bu beş mobil oyunu oynayabilecek:
- Stranger Things: 1984 (BonusXP),
- Stranger Things 3: The Game (BonusXP),
- Shooting Hoops (Frosty Pop),
- Card Blast (Amuzo & Rogue Games),
- Teeter Up (Frosty Pop).
Netflix "İster dönüp dönüp baştan oynayabilecekleri çerezlik bir oyun ister favori hikayelerinin derinliklerine doğru sürükleyici bir deneyim arayışında olsun, tüm üyelerimize hitap edecek bir oyun arşivi oluşturmak istiyoruz. Henüz başında olduğumuz müthiş bir oyun deneyimi yaratma yolculuğumuza sizleri de dahil etmekten büyük heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu.
Netflix Games Nasıl Oynanır?
Netflix Games'teki oyunları oynamak için ilk olarak bir Netflix üyeliğinizin bulunması gerekiyor. Platformda ekstra ücretler, reklamlar ya da uygulama içi satın alımlar yer almayacak.
Şimdilik Android cihazlarda yer alan Netflix Games'e girmek için;
- Android cihazınızda Netflix uygulamasına giriş yapın.
- İndireceğiniz oyunları seçebileceğiniz ayrı bir oyun satırı ve sekmesi göreceksiniz.
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Android tablet kullanan üyeler ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunları Kategoriler menüsünden seçebilecek.
Oyunlar Hangi Dilde Olacak?
Mobil oyunlar Netflix'in hizmet verdiği pek çok dilde olacak. Varsayılan dil otomatik olarak sizin tercih ettiğiniz dil olarak seçilecek. Bu dilde oyun henüz mevcut değilse varsayılan dil İngilizce olacak.
Birden Fazla Kullanıcı Aynı Netflix Games Hesabını Kullanabilecek mi?
Netflix bu konuda şu açıklamayı yapıyor: "Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Olur da cihaz sınırını aşarsanız sizi bilgilendireceğiz ve böylece gerekirse yeni bir cihazda oynayabilmek için kullanılmayan cihazlardaki oturumunuzu kapatabilecek veya bu cihazları Netflix.com adresi üzerinden uzaktan devre dışı bırakabileceksiniz"
Oyunlar Çevrimdışı Oynanabilecek
Netflix Games'te yer alan oyunlar çevrimdışı da oynanabilecek. Yalnızca aralarından bazıları için internet bağlantısı gerekebilir.
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