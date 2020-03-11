Philips 346P1CRH Monitörü Piyasaya Çıkıyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, 34 inçlik (86.36 cm) Philips 346P1CRH LCD monitörünü piyasaya çıkarıyor. DisplayHDR 400'e sahip kavisli UWQHD ekranlı bu monitör, hem olağanüstü bir görsel performans hem de dahili USB-C kenetleme istasyonu ve KVM anahtarı gibi kullanışlı bağlantı özellikleri sunuyor. Ayrıca kullanıcı rahatlığı sağlayan ve mümkün olan en üretken, en keyifli iş gününü sağlayan geniş bir yelpazede yer alan teknolojilere ve yeniliklere sahip.
Zahmetsiz bağlantı
Bağlantı açısından Philips 346P1CRH her şeye sahip. DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve RJ45 ile donatılan bu modelde, anında üretkenlik sağlayan, güç teminli, dahili bir USB-C kenetleme istasyonu da var. Kullanıcılar tüm çevre birimlerini monitöre rahatça ve kolayca bağlayabilir, kablo yayıntısını ortadan kaldırırken aynı zamanda yüksek çözünürlüklü videolar izlemelerine, süper hızda dosya iletmelerine ve daha fazlasına izin veren, tek bir kolay, tersine çevrilebilir USB-C konektörü ile dizüstü bilgisayarlarını bağlayabilirler. MultiView teknolojisi sayesinde, kullanıcılar ikili bağlantıdan yararlanabilir, PC ve dizüstü bilgisayar gibi çoklu cihazlar ile eşzamanlı görüntüleme yapabilirler. Bir MultiClient Integrated KVM anahtarı ise, bu sırada, tek bir monitör - klavye - fare kurulumu ile iki ayrı kişisel bilgisayarı kontrol etmelerini mümkün kılarak bir düğmeye basarak kaynaklar arasında geçiş yapma yeteneğini sağlar.
Muhteşem görüntü kalitesi
Philips 346P1CRH kullanıcılara UWQHD 3440 x 1440 çözünürlükte CrystalClear görüntülerin görsel keyfini inanılmaz canlıklıkta, capcanlı bir görüntü kalitesi için sunar. VESA sertifikalı DisplayHDR 400 tam doğru görüntüler için ekstra parlaklık, daha derin kontrastlar ve göz alıcı renkler demek. Ekranın 178/178 geniş görüntüleme açıları ve UltraWide 21:9 formatı, hem grup çalışmaları hem de yan yana çoklu dosya karşılaştırmalarına izin verecek kadar cömert. Finans, bankacılık ve grafik tasarım profesyonelleri bunu mutlaka sevecekler. Üstelik oyun tutkunlarını da hızlı, akıcı oynanabilirliği garantileyen Adaptive Sync teknolojisi sayesinde görsel bir şölen bekliyor.
Ekstra konfor, artırılmış rahatlık
Philips 346P1CRH konforu ve rahatlığı artırmak için akıllı, verimli özellikler ile donatıldı. Yüksekliği ayarlanabilen, eğilebilir ayak ergonomik rahatlığı sağlarken TÜV sertifikalı göz konforu sağlayan özellikler ise gözlerde yorulmayı azaltıyor. Kullanımı kolay, yüz tanıma teknolojisine sahip bir Windows Hello™ açılır kapanır webcam, güvenli girişi sağlıyor ve kullanılmadığı zaman görünmeyecek şekilde kaldırılabiliyor. Dahası bu monitör, çevreyi de düşünüyor, LightSensor ve PowerSensor gibi güç tasarrufu sağlayan özellikler ile enerji maliyetlerinde %70'e kadar tasarruf sağlayabiliyor. Üstelik EnergyStar 8.0, EPEAT* ve RoHS standartlarını da yerine getirir, cıva ve kurşun gibi zararlı maddeler içermez ve %100 geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi kullanır.
Güçlü, zengin özellikli ve görsel açıdan keyifli Philips 346P1CRH monitörü, tavsiye edilen perakende fiyatı 669 USD ile Mart 2020 tarihinde piyasada bulunabilecek.
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