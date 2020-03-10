Spotify, Giriş Ekranını Yeniledi

Spotify, telefon ve tabletlerde giriş ekranını yenilediğini duyurdu. Yenilenen giriş ekranı, sıkça çaldığınız içerikleri bulmanızı kolaylaştırdığı gibi yeni şarkılara da hızla erişmenizi sağlıyor.
Bugünden itibaren kullanıma sunulan giriş ekranında altıya kadar öğe gösteriliyor. Kategorilere ayrılan bu boş alanlarda çalma listeleri, sıkça çalınan albümler veya podcast'ler görünebiliyor. Bu ayrılmış alanların altında en son çalma listelerinizi, Spotify'ın dinleme geçmişinize göre önerilerini, beğendiğiniz şarkıları ve "sizin için" çalma listesini görüyorsunuz. Bunlara ek olarak giriş ekranında günün saatine göre "Günaydın", "İyi akşamlar" gibi mesajlar görünüyor ve giriş ekranındaki içerik, saate göre değişiyor.
Firma, yeni giriş ekranının sevdiğiniz içeriklere ve yeni şarkılara ulaşmayı sağlayacak "nihai yer" olarak, biraz abartılı sözcüklerle tanımlıyor.
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