Philips B1 Monitörler Geliyor! İşte Yeni Philips B1 Özellikleri ve Fiyatı!

Lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, 24 inçlik (23.8" / 60.5 cm) Philips 245B1 LCD monitörünü piyasaya çıkartıyor. Bu yeni modelde, Quad HD çözünürlük (2560 x 1440), enerji maliyetlerinden %70 oranına dek tasarruf etmeyi sağlayan PowerSensor ve HDMI bağlantısı bulunuyor. Zengin özellik ve teknoloji çeşitliliği, hem çok yönlülük hem de yüksek performans arayanlara baştan aşağı optimal konfor ve üretkenlik sunmak için tasarlandı.
İş yerinde, optimize edilmiş görüntüleme deneyimi ve verimlilik
Philips 245B1 Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğü ile kristal netliğinde görüntüler sunuyor. Sahip olduğu IPS panel, doğru renk reprodüksiyonunda sıradışı genişlikte bir aralığı mümkün kılıyor. Hem IPS panel teknolojisi hem de özel, önde gelen Philips teknolojisi SmartImage, fotoğrafçıların, grafik ve film profesyonellerininin ve tasarımcıların kesinlikle seveceği parlak ve canlı görüntülerin sunulmasına katkıda bulunuyor.
Kullanıcı konforu ve rahatlığını iyileştirmek için tasarlanan Philips 245B1 gözlerin daha az yorulması için Flicker-Free teknolojisine, LowBlue Moduna, bir de Easy Read moduna sahip. SmartErgoBase monitör ayağı ise, kullanıcı dostu ergonomik ayarları mümkün kılıyor. Bu model, ayrıca dahili stereo hoparlörlere ve aralarında DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 ve daha fazlasının da bulunduğu geniş bir konektör yelpazesine de sahip.
Sürdürülebilir & çevre dostu
Philips 245B1 çevre dostu olmak üzere tasarlandı. EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Certified Edge ve RoHS gibi çeşitli çevre standardı ve sertifikasyonuna uygun bu monitör, %85 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik, %100 geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesine sahip ve cıva, kurşun, PVC/BFR gibi zararlı maddeleri hiç içermiyor. 245B1 monitörü, kullanıcının ekran başında bulunup bulunmadığını otomatik olarak tespit edip buna yanıt olarak monitörün parlaklığını ona göre ayarlayan dahili bir PowerSensor ile donatıldı. Bu, monitörün ömrünü uzattığı gibi, aynı zamanda da enerji maliyetlerini %70'e kadar azaltılabiliyor. Üstelik LightSensor minimal güç tüketimi ile mükemmel parlaklığı garantiliyor.
Philips B ürün grubu monitörleri ile üretkenliği ve sürdürülebilirliği bir üst düzeye taşıyın
Philips B ürün grubu monitörlerinin hepsinde muhteşem konfor, tam konektivite, esneklik ve mükemmel görüntü kalitesi bulunuyor – ayrıca yeni 242B1 ve 275B1 modelleri de böyle.
24 inçlik (23.8"/60.5 cm) Philips 242B1 LCD monitörü, göz alıcı bir görüntüleme deneyimi için Full HD çözünürlük (1920 x 1080 piksel) sunuyor. Monitör, PowerSensor, SmartImage, IPS panel teknolojisi ve konfor artıran bir dizi özellik ile donatıldı. Böylece profesyonel kullanıcıların Philips monitörlerinden beklemeye alıştığı yüksek performans, sürdürülebilirlik ve istisnai kaliteyi bir araya getiriyorlar.
Günümüz profesyonelleri için tasarlanan Philips 275B1 üretkenliği ve performansı maksimize eden geniş yelpazede özellikler ve yeniliklerle dopdolu. Bunlar arasında kullanıcı konforunu artırmayı ve olabilecek en üretken, en keyifli çalışma ortamını yaratmayı sağlayan SmartErgoBase and Adaptive-Sync teknolojisi bulunuyor. 27 inçlik (68.6 cm) bu LCD monitörü Quad HD çözünürlüğü (2560 x 1440 piksel) sayesinde keskin, alabildiğine net görüntüler sunuyor.
Kullanışlı, ileri görüşlü ve çevre dostu Philips 245B1 monitörü, 249 USD tavsiye edilen perakende satış fiyatından 2020 yılının Nisan ayından itibaren piyasada bulunacak. Philips 242B1 ve Philips 275B1 monitörleri ise sırasıyla 217 USD ve 336 USD tavsiye edilen perakende satış fiyatından 2020 yılının Haziran ayında piyasada olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın