Philips, Gaming Portföyüne Rekabet Getiriyor

Yeni M5000 serisi, Philips Monitörleri gaming portföyüne hızlı rekabetçi oynanabilirlik ve çok yönlülük getiriyor.

Philips, Gaming Portföyüne Rekabet Getiriyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Apple, COVID-19 Sonrası Ofise Dönüş Tarihini (Yine) Açıkladı!
Philips, Gaming Portföyüne Rekabet Getiriyor
Rus İnternet Devi Yandex, ABD'deki Bazı Projelerini Durdurduğunu Açıkladı!
Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un Yayınladığı ISS Videosu Endişe Yarattı
Kayıp Kıta "Balkanadolu" Eski Memelilerin Savaş Alanı Olmuş Olabilir

 

 