Philips, Gaming Portföyüne Rekabet Getiriyor

Gaming bir dönüşümden geçmekte, tıpkı oyuncuların oyun oynamaya yaklaşımlarında olduğu gibi. Kişisel bilgisayarda oyun oynama, iş sonrası yapılan aktivitelerde en sevilenlerden biri olmaya devam ederken pek çok oyuncunun ufku da yeni nesil konsol oyunları ile daha da genişlemekte. İşte bu talepleri karşılamak amacıyla, yeni Philips Monitörleri M5000 serisi söz konusu olan oyun ne olursa olsun, rekabet yoğunluğu ve ayrıntıyı beraberinde getiriyor: Philips 27M1N5200PA 68.5 cm (27") Full HD 240 Hz Hızlı IPS paneli ile espor tutkunlarına hız yüklü, rekabetçi oynanabilirlik sunmaya tam anlamıyla derecede uygun. Öte yandan Philips 32M1N5800A modeli de 144 Hz yenileme hızı ve evden çalışan kullanıcılar için çeşitli çok yönlü özelliklere sahip. Üstelik 80 cm (31.5") 4K UHD IPS ekranı sayesinde optimal görüntü kalitesi sunuyor.
Kahramanlar için ultra hızlı yenileme hızları
Philips 27M1N5200PA yüksek oranda rekabetçi özellikleri ile yoğun bir oynanabilirlik sunuyor ve bu yüzden çok oyunculu aksiyon odaklı oyunlar için kusursuz. Bu oyuncuların gecikmesiz ekranlara ve ultra akıcı ancak yine de net ve ayrıntılı görüntülere gereksinimleri var. Ultra hızlı 240 Hz yenileme hızı ile hiçbir kare rekabetin sıcaklığında kaybolup gitmeyecek, öte yandan 0.5 ms MPRT ise etkili bir biçimde hayalet görüntüyü ve bulanıklığı ortadan kaldırarak keskin, net görüntüler sunacak. Tutukluk ve yırtılmayı hiç içermeyen bir oynanabilirlik elde etmek için ise bu monitörde ayrıca FreeSync Premium ve oyun deneyimini daha da geliştirmek için düşük girdi gecikmesi özelliği de bulunuyor.
Philips 27M1N5200PA modelinin sahip olduğu Full HD Hızlı IPS paneli, görsel deneyime yüksek renk doğruluğu getiriyor ve net ve ayrıntılı görüntüler sunuyor. MMD Monitörleri & Ekranları Gaming Ürün Müdürü César Reyes Acosta konu ile ilgili şunları söyledi: "Oyun monitörlerimizden her birini geliştirirken ana hedefimiz zirvede bir performans sunabilmek. Bu, kullanıcıların oyun deneyiminde gerçekten fark yaratabilecek anahtar bir bileşen ve yeteneklerini en üst düzeye çıkartıyor. Bu monitör, 240 Hz ultra yüksek bir yenileme hızı, 1 ms GtG piksel tepki süresi, harika görüntüleme açıları ve 400 nit parlaklık gibi özelliklere sahip Hızlı IPS paneli sayesinde hız dolu oyunlar için ideal.
Tüm gelecek oyun kurulumları için 4K, 144 Hz ve HDMI 2.1
Philips 32M1N5800A gaming sektöründeki en yeni inovasyonlara yanıt veren, geleceğe kalacak hibrit bir oyun monitörü. Bu model, HDMI 2.1 konektivitenin dahil edilmesi sayesinde hem hız dolu PC oyunlarının hem de gelecek nesil konsollarının gereksinimini karşılıyor. Oyuncular, isterlerse yoğun PC oyunlarını oynarken hızlı 144 Hz yenileme hızının tüm faydalarının keyfini çıkarabilirler ya da 4K UHD çözünürlükte 120 Hz yenileme hızı ile en yeni konsollardan en yüksek düzeyde yararlanabilirler. Oynanabilirlik ise yırtılmayı ve tutukluğu ortadan kaldıran 1 ms (GtG) hızlı tepki süresi ve Adaptive Sync sayesinde su gibi akıyor ve düşük girdi gecikmesi sayesinde gaming deneyimini neredeyse tamamen gecikmesiz bir şekilde sunuyor.
Philips 32M1N5800A, geniş bir gam alanına sahip canlı görüntüler için UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük ve Ultra Wide-Color teknolojisi ile doğru renkler ve zengin görseller sunuyor. Model, ayrıca göz alıcı renkler ile yüksek dinamik aralık içeriği sunmak için VESA DisplayHDR 400 sertifikasına da sahip.
Özenli ve ergonomik kurulumlar
Philips 32M1N5800A modeli ayrıca PbP modunda çok sayıda kaynağı bağlamayı sağlayan MultiView özelliğine de sahip, bu da bir hayli zor çoklu görev yürütme gerekliliklerinde bile ideal. Her iki modelde de 3 taraftan da çerçevesiz bir tasarım ve akıllı kablo yönetimi sunan ergonomik metal bir ayak olan SmartErgoBase var, bu da daha temiz ve zarif bir kurulum için gerekli. Günümüzün hijyen endişeleri düşünüldüğünde, 32M1N5800A modelinde ayrıca antibakteryal özellikli SIAA sertifikalı bir yüzey de bulunuyor. Bu, monitörün kaplamasına bakterilerin yapışmasını ve çoğalmalarını azaltıyor ve donanımın paylaşıldığı yerlerde ek bir zihinsel rahatlık sağlıyor.
Monitörün SmartErgoBase tabanı, uzun süren oyun seanslarının fiziksel yorgunluğunu azaltmak için dikkate değer, kullanıcı dostu ergonomik ayarlamaları (aralarında yükseklik, sağa sola dönme, eğilme ve pivot ayarları da var) mümkün kılıyor. Ara vermeden uzun saatler boyunca oyun oynamak, gözleri de önemli ölçüde etkileyebilir, işte bu nedenle bu modellerde gözleri yormayan bir görüntüleme deneyimi için LowBlue modu ve Flicker-free teknolojisi de bulunuyor.
César Reyes Acosta, sözlerine şunları da ekliyor: "Klasik gamer profili artık değişti. Müşterilerimizden, en yüksek gaming performansının yanı sıra home ofis işlevselliğinin de kullanıcılar açısından giderek daha anlamlı olduğunu öğrendik. İşte bu yüzden bu iki yeni ekran, hem üretkenlik hem gaming için, dahili bir USB Hub, hoparlörler ve daha fazlasına sahip olarak, en yeni teknoloji ve ek rahatlıklar ile sunuluyor."
32M1N5800A, günümüzün hijyen endişesine de uyun olarak bir monitörün kasasına bakteri yapışmasını ve çoğalmasını azaltan SIAA sertifikalı anti bakteriyel bir yüzeye sahip. Bu da donanımın başkasıyla paylaşılması halinde rahatsızlık duyulmamasını sağlıyor.
Fiyat ve piyasaya çıkış
Philips 27M1N5200PA, 461 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden şimdiden piyasada bulunabilir. Philips 32M1N5800A ise Mart 2022'den itibaren 989 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilir.
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