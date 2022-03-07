Turkcell ve Samsung'dan Stratejik İş Birliği

Turkcell müşterilerine sunduğu kontratlı satış, peşin satış, ön ödeme ve 'Eskisini Getir Yenisini Götür' kampanyaları gibi teklifleri devam ederken, bu ay piyasaya çıkacak olan Galaxy S22 serisinin de Turkcell Mağazaları'nda satışa sunulacağı duyuruldu.