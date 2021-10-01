Philips Monitörleri Yeşil Koalisyona Katılıyor

Lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, markanın sürdürülebilir monitör teknolojisine giden yolunda bir sonraki önemli durağı açıklıyor. Philips monitörleri, yeşil tedarik hizmetlerinde küresel bir sağlayıcı olan Closing the Loop ve dünyanın lider IT sürdürülebilirlik sertifikası TCO Certified'ın arkasındaki organizasyon TCO Development ile, monitör atıklarını sürdürülebilir şekilde azaltmaya yönelik pilot bir projede işbirliği yapıyor. Bu proje, PREVENT Waste Alliance adlı, atıkları en aza indirmeyi, kirleticileri ortadan kaldırmayı ve kaynakların yeniden kullanımını en çoklaştırmayı amaçlayan uluslararası bir işbirliği ve değişim platformunun finanse ettiği sekiz pilot projeden biri. Philips monitörleri, bu pilot projeyle birlikte elektronik ürünleri atık nötr hale getiren sertifikalı bir çözümün artık monitörleri de içerecek şekilde genişletilmesi için bir projeyi destekliyor. Böylece çevre dostu satın almalar için talep artarken sektörde yeni standartlar da konmuş oluyor.
E-atık sınavı
Elektronik atıklar (E-atık) günümüzde, toplumumuzun karşı karşıya olduğu en can alıcı meydan okumalardan biridir. Döngüsel Ekonomiyi Hızlandırma Platformu (Platform for Accelerating the Circular Economy- PACE) ve BM E-Atık Koalisyonu1 tarafından hazırlanan bir rapora göre, her yıl, çoğunlukla Afrika'ya ya da gelişmekte olan diğer piyasalara gönderilen yaklaşık 50 milyon ton e-atık ortaya çıkıyor. Bunlara ek olarak, kullanılmış monitörlerin anlamlı bir miktarı da ikinci el kullanım için Afrika'ya gönderiliyor. Afrika'da, e-atıkların çoğu uygun tesislerin ve kaynakların bulunmamaması nedeniyle uygun biçimde geri dönüştürülmüyor. Geri dönüşüm sürecini gerçekleştirmeye daha değer kılan sadece ufak dahili devre kartları ve kurşun ve cıva gibi aşırı sıcaklığa maruz bırakılan kimyasallar nedeniyle, özellikle bilgisayar monitörleri geri dönüşümün ve döngüsel ekonominin sorunlu çocuğu gibi görülüyor. Sonuç olarak, ekranların uygun olmayan şekilde kullanılmasının sebebi olarak temel bir sebep görülüyor: Uygun şekilde geri dönüştürmenin getireceği bir para olmaması.
Öte yandan, düzenli depolama alanlarında istiflenen, atılmış monitörler ise hem insan sağlığına hem de çevreye ciddi bir risk teşkil ediyorlar. Zehirli bileşenler ve kimyasallar yer altı sularına sızarak denizdeki yaşamı tehlikeye atabilir ve denizi çevreleyen karayı kirletebilir. Aşırı ısıya ve güneşe uzun süren maruziyet ise kimyasalların buharlaşıp havaya karışmasına ve böylece hava kirliliğine sebep olmasına ve atmosfere zarar vermesine neden olabilir. Tüketici elektroniğinin giderek artan tüketimi düşünüldüğünde, e-atıkları yönetmek için etkili çözümlere acil ihtiyaç duyulmakta.
Philips monitörleri: Atık telafisi ile bu meydan okumanın karşısında
Closing the Loop (CTL) ve TCO Development ile, Philips monitörleri şu anda e-atık sınaması ile yüzleşirken sürdürülebilir bir adım atıyor. ECoN pilot projesinde Philips monitörleri, CTL'yi ve Öko-Institute e.V enstitüsünü, ve Nijerya'daki yerel partnerler olan Verde Impacto, Hinckley Recycling ve ve SRADev gibi bileşenlerden oluşan milletler arası koalisyonu destekliyor ve kanıtlanmış bir atık telafi programının monitör atıklarını da içermesi ve sertifikasyonunun TCO Certified Edge, E-atık telafili olacak şekilde genişletilmesi için destekliyor. Bu proje, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ)'nin bir insiyatifi olan PREVENT Waste Allience (PREVENT Atık ittifakı) tarafından finanse ediliyor.
Atık telafisi, elektronik cihazların yaşam döngülerini tamamlıyor – yeni elektronik cihazların satış fiyatına eklenen bir ücret karşılığında, CTL yerel ortaklarıyla işbirliği yaparak hurda cihazları topluyor ve onları güvenli bir şekilde geri dönüştürüyor. Yeniden kazanılmış malzemeler, yeni ürünleri kompanse etmek için kullanılıyor, böylece ürün atık nötr oluyor. Telafi programını, monitörleri de kapsayacak şekilde genişletmek amacıyla, CTL ve Philips monitörleri, monitörlerin geçirdiği süreci kanıtlamak ve doğrulamak için, lider, bağımsız bir çevre araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan German Öko-Institut ile birlikte çalışıyor. CTL, toplanan atıkların izlenebilirliğini, nakliyesini ve güvenli şekilde geri dönüşümünü sağlarken Öko-Institut ise çevresel ve sosyal risklere odaklanıp aynı zamanda hizmetin sağlamlığını garantiliyor.
MMD, Philips monitörleri Küresel CSR ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Yöneticisi Stefan van Sabben şunları söyledi: "Dünyamız çok hızlı değişiyor – hem teknoloji açısından hem de çevremiz açısından değişiyor. ECoN projesi ile, elektronik sektöründeki en büyük zorluklardan biri ile mücadele etmeye kendimizi adıyoruz ve bu sorunu hedef alan bir pilot projeye destek veriyoruz – hem de yalnızca atık ayak izimizi azaltarak değil, aynı zamanda sertifikalandırılmış bir süreci tesis ederek de bunu yapıyoruz. Böylece monitör piyasası için yeni sürdürülebilirlik standartlar oluşturuyoruz."
CTL Kurucusu ve CEO'su Joost de Kluijver ise şunları ekledi: "Elektronik atık miktarını azaltmanın çevresel ve sosyal anlamda iş yapabileceğini onaylamak için Philips monitörleri ile işbirliği yapmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Gezegenimizi daha iyiye götürmek için sahip olduğumuz motivasyonu paylaşan ve ECoN pilot projesi kapsamında gelişmekte olan ülkelerde e-atıkların yasal ve sorumlu bir şekilde toplanması ve arıtılması için finansman sağlayarak `iyilik için iş`prensibini bir sonraki düzeye taşımaya hazır bir ortak ile çalışabilmek bir harika. Yanımızdaki Philips monitörleri ile birlikte, eminiz ki, atık telafisinin ekranları da kapsaması başarıya ulaşacak."
Atık telafisi kavramı, halihazırda bir kamu tedariği normu olarak ve telefonlar, diz üstü bilgisayarlar ve tabletler için çevre dostu ya da "atık-nötr" bir satın alma çözümü olarak görülüyor. Geçtiğimiz sekiz yıl içinde CTL, 3 milyondan fazla cep telefonunu toplayıp güvenli bir şekilde geri dönüştürerek çöpte kalmalarını engelledi ve böylece güvenli istihdam yolu ile 2 binden fazla kişinin ek gelir elde etmelerine yardımcı oldu.
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