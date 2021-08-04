Philips'in İlk Hafif Oyun Kulaklıkları Geldi

Kulaklıklar, çoğu zaman yeterince önemsenmeyen çevre birimleridir. Ancak, net bir ses ve rahat bir kulak özellikle de uzun oyun seanslarında çok önemlidir. Günümüzde oyunlar öyle zengin, karmaşık ve sürükleyici bir hale geldi ki, özel kurulmuş bir oyun sistemi, rekabet avantajı sağlayabilir. Net ve ayırıcı bir ses ve oyun içi iletişim için iyi bir mikrofon, takım temelli battle royale, aksiyon RPG ve MMORPG oyunlarında net faydalarla sonuçlanır. Ama aynı zamanda iş ile ilgili ya da özel ses ve görüntülü konuşmalarda da, kulaklıklar net bir ses verip üreterek ve kullanıcının kafasına rahatça oturarak bütün farkı yaratabilir.
Sürekli tüketici gereksinimlerine odaklanma, kapsamlı bir teknik uzmanlık ile birleşince Philips Gaming portföyündeki ilk oyun kulaklığı serisinin piyasaya çıkarılmasını beraberinde getirdi. Hafif, kulak üstü tasarımı, ayarlanabilen kafa bandı ve yumuşak yastık desteği, iki farklı modelde optimal bir uyum ve uzun süren bir takma konforu sağlıyor: Philips TAGH301BL ve Philips TAGH401BL.
MMD'nin AB bölgesi Ürün Müdürü César Reyes Acosta şöyle söyledi: "Oyun için ilk çevre birimimizi piyasaya çıkardığımız için mutluyuz. Biz, gerçekten de çoğumuzun içinde bir oyuncunun olduğuna inanıyoruz ve her müşterimize, monitörlerimizle hali hazırda yaptığımız gibi, kalite ve konfor sunarak her oyun seansını iyileştirecek kulaklıklar sunmak istiyoruz."
Philips TAGH301BL: hafif ambalajda, heyecan verici bir ses ve konfor
Philips TAGH301BL, eşsiz kafa bandına sahip, kişiselleştirilmiş ve rahat bir uyum sağlayan, temel, kablolu bir kulaklık. Kafa bandı ayarına ek olarak, yumuşak iç yastıkları ve serinlik hissi veren PU kulak kısımları ile takıldığında daha uzun bir konfor sağlıyor. Üstelik sadece 211 gramlık ağırlığıyla çok ama çok hafif!
Kolay ve rahat bir kullanım için, kulaklıkta evrensel 3.5 mm konektöre sahip, 1.8 m bir de kablo bulunuyor. Ayrıca kolayca erişilebilen, çok fonksiyonlu bir kumanda, (sessiz ayarı ile) ve net sesli bir mikrofon da hem oyuncuların hem profesyonellerin taleplerini yerine getiriyor.
Her bir kulaklıktaki 40 mm neodimiyum hoparlör sürücüsü, bozulma olmadan ses veriyor ve bir yandan da net bir ses ile zengin, cesur bir bası da garantiliyor. Arkası kapalı tasarımı, her ayrıntının keyfine varabilmek için muhteşem bir ses yalıtımı sağlıyor. Ses yalıtımı, gürültülü bir ortamda oyun oynuyorsanız, dikkat dağıtan unsurlara rağmen yaptığınız şeye tamamen yoğunlaşmak istediğinizde olmazsa olmaz.
Philips TAGH401BL: sürükleyici 3D sesi konfor ve işlevsellik ile buluşuyor
Philips TAGH401BL kulaklık, oyuncular için bir sonraki basamak. Profesyonel ve takdir gören Dirac HD/3D ses teknolojisi, doğal ve şeffaf bir ses deneyimi için doğru uzamsal konumlama ile, çok büyük bir ses kalitesi yükseltmesi sağlıyor. Bu özellik, kurulumdan sonra uzaktan kumanda ile 3D ve HD teknolojisini doğrudan kontrol edebilen Windows PC kullanıcıları için sunuluyor. Bu hassas dengeli hoparlörler çok sayıda oyunda yardımcı olacaktır, böylece asla bir rakip sizi gafil avlayamaz.
Dirac Kulaklık & Streaming Audio Genel Müdür Yardımcısı Lars Isaksson, şunları söyledi: "Dirac çözümleri, oyun deneyimine yeni bir yaşam ve ayrıntı katmanı ekliyor. Önceden kaybedilen sesler artık varlar ve oyuncunun etrafında, sanki gerçek hayatmış gibi doğru bir biçimde yerleştirilmiş durumdalar. Philips oyun kulaklıklarını geliştirirken işbirliği kurarak müşterilere sıradan ve sıradışı bir oyun deneyimi arasındaki farkı yaratan gerçekçiliği ve sürükleyiciliği sunuyoruz. Oyun sesinin sınırlarını zorlamak için MMD ile yaptığımız işbirliğinin devamını da iple çekiyoruz."
Yalnızca 250 gram ağırlığında ve optimal uyum ve uzun takma konforu için ayarlanabilen bir kafa bandına, yumuşak yastıkçıklara ve serinlik hissi veren PU köpük hafızalı kulak kısımlarına sahip. Tasarımı iki tarafında da nefes alan beyaz bir ışığa sahip ve farklı şekillerde katlanabiliyor.
2.5m kablonun sonunda, kolay bağlantı için USB 2.0 fişi var. Ayrıca hoparlörün ses düzeyini ayarlamak ve mikrofonun sesini kısmak için bir de kablo üzerinde kumandaya sahip. Kablo üzeri kontrol sayesinde Stereo, 3D ve HD arasında çevresel ses düzenini kolayca ayarlamak mümkün. Üstelik artık ani, gürültülü ara sahneler de yok, ne de olsa ses düzeyi, bu kumanda ile hemen ayarlanabiliyor.
Philips TAGH301BL ve Philips TAGH401BL, sırasıyla 45 USD ve 71 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından Ağustos 2021'den itibaren piyasada bulunabilecek.
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