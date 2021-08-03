Dünyanın En Acayip Yolculuğu Yine "Kıyıya Oturdu"

Floridalı Reza Baluchi'nin basit bir hayali vardı: St Augustine, Florida'dan New York'a seyahat etmek ve bu sırada tüm yolu balonlarla dolu fıçı benzeri bir araçla deniz yoluyla koşmak... Protein çubukları, ton balığı, bir filtreden geçirilmiş deniz suyu, Gatorade ve deniz tutması için sakız dışında başka bir şey olmadan hayatta kalmayı amaçlıyordu. Yerel haber istasyonu Fox 35 ile yaptığı konuşmada "insanlara göstereceğim, yapmak istediğin her şeyi yap. Kimseyi dinleme" diyordu ve ekliyordu: "Hayallerinizin peşinden gidin."
Ve sonunda bu yolculuğa çıkmayı başaran Baluchi, ne yazık ki New York'tan 48 kilometre uzakta karaya vurdu ve ABD Sahil Güvenlik'e bildirildi. Baluchi'nin 45.000 dolarlık "balonu", Cumartesi sabahı zorlukla karşılaştı ve Flagler County'de karaya vurdu.
Flagler County Şerif Ofisi Facebook'ta, "kişi, New York'a gitmek için dün St. Augustine bölgesinden ayrıldığını, ancak onu kıyıya geri getiren bazı komplikasyonlarla karşılaştığını önerdi" dedi ve ekledi: "ABD Sahil Güvenliği ile temasa geçildi ve davayı devralmak ve geminin/yolcunun güvenlikleri için USCG uyumlu olduğundan emin olmak için olay yerine geldi."
Bu, aslında Baluchi'nin 2014'te Bermuda'ya yaptığı gezinin hayal kırıklığıyla sona ermesinden dolayı balon aracı ile yaşadığı ilk sorun değildi. Yönünü şaşırarak birkaç balıkçıya Bermuda'ya giden yolu sorduktan sonra Sahil Güvenlik ona yaklaştı. Sahil Güvenlik'in yolculuğunda daha ileri gitmeme tavsiyesini görmezden geldi, ancak daha sonra konum belirleyici işaretini etkinleştirdi ve Florida, St. Augustine sahilinden 70 deniz mili açıkta Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
2016 yılında ise, sahil güvenlik tarafından eşlik edilmeden tekrar böyle bir seyahate kalkışırsa hapis ve/veya 40.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılmasına rağmen, "dünya barışını teşvik etmek" için tekrar Bermuda'ya gitmeye çalıştı. Beş aylık seyahati olarak planladığı yolculuğa çıktıktan kısa bir süre sonra kıyıya geri çekildi.
Baluchi, tüm bu yaşananlara rağmen Fox 35'e "hayalimden asla vazgeçmeyeceğim" dedi: "Beni dört ya da beş kez durdururlar ama asla pes etmem. Amacım sadece evsizler için değil, sahil güvenlik için para toplamak, polis teşkilatı için para toplamak, itfaiye için para toplamak. Kamu hizmetindeler, güvenlik için yapıyorlar ve diğer insanlara yardım ediyorlar."
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