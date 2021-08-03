Dünyanın En Acayip Yolculuğu Yine "Kıyıya Oturdu"

Floridalı Reza Baluchi'nin son derece garip görünen "balonlu aracı" ile okyanusta yapmak istediği yolculuk yine hüsranla sona erdi! Ama Beluchi'nin pes etmeye niyeti hiç yok!

03 Ağustos 2021 11:02

Levent Öztürk