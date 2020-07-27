Picasso'nun "Gizlediği" Eseri, X-Işınları ile Ortaya Çıkartıldı

Pablo Picasso'nun soyut resimlerinden birinin restorasyonu sırasında Chicago Sanat Enstitüsü, İspanyol sanatçının gizli bir çizimine ışık tuttular. 4 Şubat 1922 tarihli natürmort resim Picasso'nun farklı kuruma hızlarına sahip birden fazla boya katmanı kullanmasından dolayı yerel olarak buruşmalara sahipti. Onarıma yardımcı olmak için enstitü yetkilileri, kızılötesi ve X-ışını görüntüleme yöntemlerini sanat eseri üzerinde kullandılar ve bunun sonucu olarak günümüzde görülen kübist çizimin arkasında şaşırtıcı bir başka hikaye buldular.
Enstitü lideri Allison Langley'nin söylediğine göre, kesitsel boya analizinin yanı sıra X-ışını ve kızılötesi görüntüleme ile ilk natürmort çizimin tasarımı ve tamamlanma seviyesi hakkında detaylar ortaya çıktı. Gerçekten de ilk resmin tuvalin önüne boyandığını, sonra Picassa'nun lineer kübist natürmort çizimi boyamasından önce beyaz bir boya katmanı ile bu resmi kapattığı netlik kazandı.
Langley ve ortak yazarların SN Applied Sciences üzerinde yayımladıkları yazıya göre ortaya çıkan neo-klasik natürmort üzerinde ise bir sürahi, bir kupa, dikdörtgen bir cisim (muhtemelen bir gazete) ve tuvalin arkasındaki bağlama çubuğu yüzünden tam görünemeyen dairesel bir form gözüküyor.
Picasso'nun sıklıkla tuvalleri tekrar kullandığı biliniyor ve diğer pek çok resminde de bu görülebiliyor. Ancak buradaki sıra dışı olan şey, ressamın normalde direkt olarak daha önceki boya katmanlarının üzerine resmini işlemesi ve genellikle asıl formların veya renklerin kalıntılarını son resimde taşımasına rağmen bu eserinde ilk çiziminin tamamen beyaz boya ile kapatılmış olması.
1922 Natürmort'ta önceki kompozisyonun hiçbir izi yüzeyde görülemiyordu ve ancak ışıklar ile yapılan inceleme sonrasında bu sır ortaya çıktı. Ancak enstitü, Picasso'nun bu radikal kararı neden aldığından halen emin değiller.
Langley'nin açıkladığı üzere 1921 ve 1922 yıllarında Picasso iki zıt tarzı aynı anda çalışmaktaydı. Bir yandan lineer kübist natürmort resimleri ortaya çıkartırken, bir yandan da neo-klasik figürler ve natürmortlar çizmekteydi.
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