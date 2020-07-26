Mortal Kombat karakterleri: 1992'den 2020'ye kısa bir tur

Mortal Kombat 1992 yılında Midway tarafından üretildi ve uzun yıllar karakterleriyle oyunseverlerin gözdeleri arasında oldu. Mortal Kombat'ı kısa bir tarihine ve Mortal Kombat karakterlerine bakmaya ne dersiniz?

Mortal Kombat karakterleri: 1992'den 2020'ye

Oyun severler tarafından MK olarak bilinen Mortal Kombat, Midway tarafından üretilen karşılıklı bir dövüş oyunudur. 1992 yılında ilk serisi çıkan oyun Mortal Kombat olarak raflarda yerini almıştır. Üretilen ilk oyunda yalnızca on karakter bulunmaktadır. Oyunun üreticileri John Tobias ve Ed Boon, oyunun sevildiğini ve kullanıcıların daha fazlasını istediklerini gözlemlemeleri üzerine oyunun serisini yaparak günümüze kadar popülerliğini korumayı sağlamıştır. Oyun üzerinden esinlenme yapılarak sinema filmleri çekilen Mortal Kombat, ikinci serisini 1993 yılında yayınlayarak oyunseverleri mutlu etmeyi başarmıştır. Oyun yalnızca bir karşılıklı dövüş oyunu olarak değil aynı zamanda bir kitap gibi hikâye konu alarak, hikâye üzerinden karakter ve dövüş alanları oluşmuştur. Mortal Kombat oyununun günümüze kadar 15 serisi yayınlanmıştır.

Mortal Kombat Hangi Platformlar Üzerinden Oynanır?

Mortal Kombat serisi, teknolojinin gelişimi ile birlikte bilgisayar ve taşınabilir oyun konsolları ile birlikte playstation ve Xbox'lar üzerinden oynanabilir hale gelmiştir. Oynanacak cihazlar için geliştirilen ayrı paketleri bulunan oyun günümüze kadar grafik iyileştirmesiyle gelerek popüler yapısını korumaktadır.

Mortal Kombat Karakterleri

Midway Oyunları tarafından oluşturulan ve geliştirilen Mortal Kombat, 11 serinin yanı sıra yan oyunları dâhil piyasa üzerinde 21 oyunu mevcuttur. Mortal Kombat serisinde ise toplamda 79 karakter yer almaktadır.

İlk oyunda yer alan 10 karakter arasından yalnızca 8 karakter ile oynanabilinen oyunda 2 oynayamayan karakter ve 1 gizli karakter yer almaktaydı. Bugüne kadar karakter sayısını katlayarak gelen oyun dünya çapında büyük bir kitleye sahip olmayı başarmıştır. Karakterler aynı zamanda her seride yer almamaktadır.

Seriye göre yerlerini koruyan karakterlerde bulunmaktadır. Oyunun en önemli karakterleri arasında Liu Kang, Jonny Cage, Kano, Raiden, Akrep, Sonya Blade, Sub-Zero, Goro, Shang Tsung ve Sürüngen oyunun ilk serisinden itibaren oyunda gelişerek yer almaya devam etmiştir. Mortal Kombat serisinin ilk oyundan itibaren önemli bir yere sahip olan karakterler haricinde yeni güçlere sahip, geliştirilen oldukça etkileyici 69 karakter de oldukça beğenilir duruma gelmiştir. Oyun sektörünün ilklerinden olan Mortal Kombat, dövüş oyunları arasında zirvedeki yerini korumaya devam etmiştir.

 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kupası final maçında
Günün En çok Okunanları
Samsung'un Exynos İşlemcileri, Yakında PC'lere de Girebilir
Türkiye'de Koronavirüs: 25 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs Verileri
Samsung Galaxy S20 FE Nasıl Bir Telefon Olacak? İşte İlk Detaylar
Büyük Twitter Hack'inde, Yüzlerce Twitter Çalışanının Parmağı Olabilir
HP Reverb G2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü Ön Siparişe Açıldı

 

 