Mortal Kombat karakterleri: 1992'den 2020'ye kısa bir tur

Oyun severler tarafından MK olarak bilinen Mortal Kombat, Midway tarafından üretilen karşılıklı bir dövüş oyunudur. 1992 yılında ilk serisi çıkan oyun Mortal Kombat olarak raflarda yerini almıştır. Üretilen ilk oyunda yalnızca on karakter bulunmaktadır. Oyunun üreticileri John Tobias ve Ed Boon, oyunun sevildiğini ve kullanıcıların daha fazlasını istediklerini gözlemlemeleri üzerine oyunun serisini yaparak günümüze kadar popülerliğini korumayı sağlamıştır. Oyun üzerinden esinlenme yapılarak sinema filmleri çekilen Mortal Kombat, ikinci serisini 1993 yılında yayınlayarak oyunseverleri mutlu etmeyi başarmıştır. Oyun yalnızca bir karşılıklı dövüş oyunu olarak değil aynı zamanda bir kitap gibi hikâye konu alarak, hikâye üzerinden karakter ve dövüş alanları oluşmuştur. Mortal Kombat oyununun günümüze kadar 15 serisi yayınlanmıştır.
Mortal Kombat Hangi Platformlar Üzerinden Oynanır?
Mortal Kombat serisi, teknolojinin gelişimi ile birlikte bilgisayar ve taşınabilir oyun konsolları ile birlikte playstation ve Xbox'lar üzerinden oynanabilir hale gelmiştir. Oynanacak cihazlar için geliştirilen ayrı paketleri bulunan oyun günümüze kadar grafik iyileştirmesiyle gelerek popüler yapısını korumaktadır.
Mortal Kombat Karakterleri
Midway Oyunları tarafından oluşturulan ve geliştirilen Mortal Kombat, 11 serinin yanı sıra yan oyunları dâhil piyasa üzerinde 21 oyunu mevcuttur. Mortal Kombat serisinde ise toplamda 79 karakter yer almaktadır.
İlk oyunda yer alan 10 karakter arasından yalnızca 8 karakter ile oynanabilinen oyunda 2 oynayamayan karakter ve 1 gizli karakter yer almaktaydı. Bugüne kadar karakter sayısını katlayarak gelen oyun dünya çapında büyük bir kitleye sahip olmayı başarmıştır. Karakterler aynı zamanda her seride yer almamaktadır.
Seriye göre yerlerini koruyan karakterlerde bulunmaktadır. Oyunun en önemli karakterleri arasında Liu Kang, Jonny Cage, Kano, Raiden, Akrep, Sonya Blade, Sub-Zero, Goro, Shang Tsung ve Sürüngen oyunun ilk serisinden itibaren oyunda gelişerek yer almaya devam etmiştir. Mortal Kombat serisinin ilk oyundan itibaren önemli bir yere sahip olan karakterler haricinde yeni güçlere sahip, geliştirilen oldukça etkileyici 69 karakter de oldukça beğenilir duruma gelmiştir. Oyun sektörünün ilklerinden olan Mortal Kombat, dövüş oyunları arasında zirvedeki yerini korumaya devam etmiştir.
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