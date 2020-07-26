Mortal Kombat karakterleri: 1992'den 2020'ye kısa bir tur

Mortal Kombat 1992 yılında Midway tarafından üretildi ve uzun yıllar karakterleriyle oyunseverlerin gözdeleri arasında oldu. Mortal Kombat'ı kısa bir tarihine ve Mortal Kombat karakterlerine bakmaya ne dersiniz?