Pick'Em Challenge PUBG Global Invitational.S İle Geri Dönüyor

Satışa çıkan özel PGI.S eşyalarının satışının %30'u 3.5 milyon Amerikan Doları tutarındaki ödül havuzuna eklenecek.

Pick'Em Challenge Geri Dönüyor

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) gibi eğlence mülkiyetlerinden sorumlu KRAFTON, Inc., bugün Pick'Em Challenge'ın bir sonraki küresel PUBG espor etkinliği olan PUBG GLOBAL INVITATIONAL.S (PGI.S) ile geri döneceğini duyurdu.

Etkinlik boyunca oyuncular espor müsabakalarını izleyerek ve/veya oyun içi özel eşyaları satın alarak oylama kuponları kazanabilirler. 6 Şubat'tan itibaren bu oylama kuponları PGI.S'in kazananlarını tahmin etmek için kullanılabilir. Kazananları doğru tahmin edenler Espor Puanları (EP) ile ödüllendirilecek olup, sonrasında bu puanlar özel oyun için eşyaları elde etmek için kullanılabilir. Etkinliğin eşya satışlarının %30 karı, etkinliğin şu anki 3.5 milyon Amerikan Doları tutarındaki ödül havuzuna eklenecek.

PGI.S Pick'Em Challenge, oyuncuların katılabileceği ve kazanabileceği üç benzersiz oyunu kapsayacak. İlk oyun, oyunculara turnuva boyunca sekiz haftalık finalin her biri için ilk dört takımı tahmin etme fırsatı sunuyor. İkinci oyun, tek ve çift numaralı haftalara göre değişmektedir. Her tek sayılı hafta için (1, 3, 5) oyuncular skor puanlarını en yüksek yapanı doğru tahmin ederek 200.000 EP kazanma şansına sahip olacaklar. Çift sayılı haftalarda ise oyuncular, (2, 4, 6) Haftalık Finaller sırasında Tavuk Yemeği kazanan takımı doğru tahmin ederek 25.000 EP kazanabilirler. Üçüncü ve son oyun, 5 Mart'tan 7 Mart'a kadar düzenlenecek Hayatta Kalma Turnuvası'nın kazananını bilene 50.000 EP kazanma fırsatı verecek.

Oyuncular, 20 Ocak'ta PC'de ve 21 Ocak konsollarda başlayacak ve 14 Nisan'a kadar açık kalacak olan oyun içi espor mağazasından çeşitli PGI.S öğeleri satın almak için EP'lerini kullanabilirler. Aşağıdaki eşyalar satın alınabilinir ancak, PGI.S'nin uzunluğu göz önüne alındığından KRAFTON, 27 Şubat'ta ek olarak bir takım PGI.S eşyaları ekleyecek.

  • PGI.S VOTER'S BERYL M762 + (2 oy kuponu)
  • PGI.S VOTER'S Mk47 MUTANT + (2 oy kuponu)
  • PGI.S VOTER'S QBZ PAKETİ + (2 oy kuponu)
  • PGI.S VOTER'S DACIA PAKETİ + (2 oy kuponu)
  • PGI.S VOTER'S BERE PAKETİ + (2 oy kuponu)
  • PGI.S VOTER'S HOODIE PAKETİ + (2 oy kuponu)
  • PGI.S VOTER'S ETEK PAKETİ + (2 oy kuponu)
  • PGI.S VOTER'S KASK (LV.2) PAKETİ + (2 oy kuponu)
  • PGI.S VOTER'S SIRT ÇANTASI (LV.2) PAKETİ + (2 oy kuponu)
  • PGI.S TAKTİKSEL HOODIE SET + (7 oy kuponu)
  • PGI.S RENK DEĞİŞTİREN SİLAH PAKETİ + (11 oy kuponu)
  • PGI.S TAKTİKSEL DONANIM PAKETİ + (5 oy kuponu)
  • PGI.S VALUE PAKETİ + (21 oy kuponu)
  • PGI.S VOTER'S EMOTE PAKETİ + (2 oy kuponu)

Oyuncular ayrıca ücretsiz haftalık oylama kuponu kazanmak için haftada bir kez Esports sekmesini ziyaret edebilirler. Ek olarak, espor yayını sırasında oylama kuponu için kullanılabilecek ekranda yer alacak kodları zaman zaman görebilirler.
Bu arada 5 Şubat'tan 28 Mart'a kadar art arda 8 hafta süren en uzun küresel PUBG espor festivali olarak PGI.S, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Kore, Çin, Japonya ve Çin Taipei'de 32 takımı ağırlayacak.

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