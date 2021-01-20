Samsung'un Gelecek Telefonlarında da Şarj Cihazı Olmayacak mı?

Samsung, Galaxy S21 serisi telefonlarının kutusuna şarj cihazı ve kulaklık koymuyor. Peki ama bu "şarj krizi" Samsung'un gelecekteki telefonlarında da karşımıza çıkacak mı?