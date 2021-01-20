Samsung'un Gelecek Telefonlarında da Şarj Cihazı Olmayacak mı?

Samsung, Galaxy S21 serisi telefonlarının kutusuna şarj cihazı ve kulaklık koymuyor. Peki ama bu "şarj krizi" Samsung'un gelecekteki telefonlarında da karşımıza çıkacak mı?

  • Ercan Uğurlu
Samsung'un Şarj Cihazı Krizi Netleşti

Samsung, Galaxy S21 serisi ile beraber yeni bir döneme girdi. Telefon kutusundaki şarj cihazını ve kulaklığı kaldıran şirket, böylece tıpkı Apple gibi gelecekteki telefonlarının da şarj cihazı bulunmadan satışa çıkacağına işaret etmiş oldu. Yeni gelen bir açıklama ise, bunu doğrular nitelikte.

Yanıt, şirketin mobil basın sayfasındaki bir soru – cevap gönderisinde ortaya çıktı. Samsung Müşteri Deneyimi Ofis Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Patrick Chomet, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Cihaz ambalajlarımızın kutularındaki şarj adaptörlerinin ve kulaklıkların kademeli olarak kaldırılmasının, sürdürülebilir tüketim sorunlarının ele alınmasına yardımcı olabileceğine ve tüketicilerin yeni telefonlarla beraber, her defasında gereksiz şarj cihazı aksesularlarına sahip olmalarına yönelik hissedebilecekleri baskıyı ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz."

Açıklama açık ve net. Gelecekteki Samsung telefonların kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacak. Ancak anlaşılan Samsung bunu kademeli olarak yapacak. Bir başka deyişle, yeni çıkacak bazı Samsung telefonları muhtemelen kutuda bu ikiliden birine veya her ikisine birden sahip olacak, ancak şirket yavaş yavaş bu geçişi gerçekleştirecek.

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