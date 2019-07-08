Pil Tasarruflu Yeni OLED için İlk Adımlar
Bugünkü OLED ekranların güç tüketimini neredeyse yarıya indirecek yeni OLED ekran teknolojisi, özellikle ceplerde yaşanan pil sorununu yok edebilir!
Telefonların pilinin çabucak bitmesinin en önemli nedenlerinden biri, giderek büyüyen eklranlar. Yeni bir OLED teknolojisi ise parlaklığı ve güç verimliliğini artıracağını iddia ediyor.
Imperial College London'da fizik ve kimya bölümlerindeki ekipler tarafından geliştirilmekte olan OLED teknolojisi, özel bir üretim süreci sayesinde polarize ışık oluşturmaya izin veriyor. Ekranların çoğu, dış kaynaklardan gelen ışığın yansımasını azaltmak için filtrelerden faydalanıyor. Ancak bu filtre, ekranın ürettiği ışığın da önünde engel olabiliyor. Gözünüze ulaşmayan ışık, boşa giden enerji olarak değerlendiriliyor.
Polarize ışık yayabilen OLED'ler, polarize filtreden rahatça geçerken güneş gibi harici ışık kaynakları, filtrelenmeye devam ediliyor. Teknoloji henüz ilk aşamalarında olduğundan, çok yakında telefonunuza veya TV'nize ulaşma olasılığı oldukça düşük. Ancak hazır olduğunda ekranlar, çok daha az güç tüketecekler. Yeni teknolojinin ekranın güç verimliliğini neredeyse iki kat artırabildiği söyleniyor. Bu ise telefonlar ve akıllı saatler için çok daha uzun bir pil ömrü demek.
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