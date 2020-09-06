Pilsiz Çalışan (Ama 10 Saniyede Bir Kapanan) Game Boy

1989'da satışa sunulan ilk Game Boy, el konsolu tarihinde önemli bir yere sahip. Ancak cihaza sahip olanların ortak bir sorunu vardı: Sıkça pil değiştirmek. Şimdi ise Northwestern Üniversitesi ve Delft Teknoloji Üniversitesi bir araya gelerek cihazı, dört AA pil yerine beş güneş paneliyle ve basıldığında güç üreten düğmelerle çalışır bir hale getirdiler.
Takımın Engage olarak isimlendirdiği cihaz, teoride orijinal Game Boy için geliştirilen her oyunu çalıştırabiliyor ve arkasında oyun kartuşu yerleştirmek için bir yuva bulunuyor. Orijinalinin yarısı ağırlığındaki cihaz, bir dizi kısıtlamaya sahip. Sesi olmayan cihazın LCD ekranı çok küçük ve en kötüsü, yaklaşık 10 saniyede bir kapanıyor. Bunun nedeni, cihazın güneş enerjisiyle yetinememesi. Bu noktada cihaz, zor bir iş de olsa kaldığınız yeri kaydediyor. Cihazın ne kadar açık kalabileceği, oyuna göre değişiyor. Örneğin düğmelere az bastığınız, bellek gereksinimi yüksek olan Pokémon Blue'da durum tam bir kabusa dönüyor.
Eski anıları hayata döndürmeyi amaçlamaktan çok bir araştırma projesi olan Engage, gelecekteki konsolların nasıl daha sürdürülebilir ve çevreye dost olabileceğini inceliyor. Bugünkü konsollar bol miktarda elektrik gücüne ihtiyaç duymakla kalmıyor, çevre içi çıkarılma maliyeti yüksek olan lityum pilleri kullanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın