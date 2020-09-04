Samsung Galaxy A51, iPhone'ları Geride Bıraktı, Durdurulamıyor!

Galaxy A51, piyasaya çıktığı dönemde iyi bir telefondu, hala da tercih edilmeye devam ediyor. Daha önce de satış rekorları kırdığından bahsettiğimiz Galaxy A51, piyasaya çıkmasının üzerinden 1 yıldan fazla olmasına karşın hala en çok satan telefonlar arasında listenin başını çekiyor.
Bir pazar araştırma şirketi olan Omdia tarafından paylaşılan rakamlara göre Galaxy A51, şu an dünyanın en çok satan 2'inci telefonu konumunda. 2020 yılı ilk yarı raporlardında, Galaxy A51 tam 11.4 milyon ünite satış rakamı ile listede 2'inci sırada yer alıyor. İlk sıraya baktığımızda ise, iPhone 11'i görürken, Apple'ın bu telefonu 2020 ilk yarısı itibariyle tam 37.7 milyon adet satılmış.
Her ne kadar iPhone 11, Galaxy A51'den daha fazla satmış olsa da, telefon geri kalan tüm iPhone'ları gerisine takmış durumda. Apple'ın fiyat/performans modeli iPhone SE (2020) listede 5'inci sırada bulunurken, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max de onu takip ediyor. iPhone 11 Pro ise, listenin sonunda.
Galaxy A51'i ise Xiaomi'nin 2 önemli yıldızı takip ediyor. Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro, hala önemli akıllı telefonlar ve hala iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Xiaomi, yakın zamanda Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro modellerini de piyasaya çıkardı. Bakalım bu telefonlarıyla da aynı başarıyı yakalayacak mı?
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