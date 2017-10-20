Pixel 2'de Eski Android Menü Tuşu Saklanıyor!
Google Pixel 2'de eski Android menü tuşu gizli de olsa bulunuyor, peki bu istenerek yapılmış bir şey mi?
Eski menü tuşunu özleyen Android kullanıcılarından mısınız? Bu özellik eskiden Android'in en göze çarpan özelliklerinden biriydi. Eğer onu özlediyseniz, Google Pixel 2'de menü tuşunun bulunduğunu duymak sizi sevindirecektir.
Ancak tuş öyle iyi gizlenmiş ki, birinin onu bulması ciddi miktarda zaman aldı. Android Police, tuşu bulan ilk haber kaynağı oldu, ancak kendi açıklamalarına göre bu tamamen bir tesadüften ibaretti. Eğer kendiniz de eski menü tuşuna erişmek istiyorsanız tek yapmanız gereken yakın zamanda kullanıdığınız uygulamaların sağında bulunan boşluğa dokunmak, ve eğer biraz şanslıysanız menü karşınıza çıkacaktır.
Özellik tüm uygulamalar ile çalışmıyor, bunun da sebebi yeni Android sürümlerinin ve uygulamaların çoğu menü tuşunu terk etmiş olması. Bazı tahminlere göre tuşun tuhaf şekilde sağ alt köşeye yakın ve görünmez olması, onun orada bulunmasının da bir kaza olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Ayrıca menü tuşunun aynı uygulamada bazen çalışıp bazen çalışmaması da bu hipotezi güçlendiriyor.
Eğer bu açıdan bakarsak, bu istemsiz menü tuşunun Google tarafından kaldırılması da çok zaman almayabilir.
Kazara tekrar dönen eski menü tuşu, onun ne kadar kullanışlı olduğunu hatırlattı. Fazladan el jimnastiği yapmaya gerek olmadan tek tuşla bir çok uygulamada ekstra ayarlar ve özelliklere erişmemizi sağlayan tuşun terk edilmesi gerçekten üzücü.
Eğer talep yüksek olursa, Google tuşu geri getirmeyi düşünebilir, ancak şimdilik tek yapabileceğimiz köşeye saklanmış menü tuşunu yama yayınlanana kadar kullanmak.
Ali Ruhi Öztürk
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