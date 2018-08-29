Pixel 3 Tanıtım Tarihi ve Yeri Belli Oldu!

Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 3'ün tanıtım tarihi ve yeri ortaya çıktı!

Pixel 3 tanıtım tarihi ve yeri belli oldu!

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