Pixel 3 tanıtım tarihi ve yeri belli oldu!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Vahşi Batı

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim