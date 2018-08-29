Pixel 3 Tanıtım Tarihi ve Yeri Belli Oldu!
Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 3'ün tanıtım tarihi ve yeri ortaya çıktı!
Bugüne kadar Pixel 3 ve Pixel 3 XL hakkında çok sızıntı gördük, duyduk ve sizlerle paylaştık. Artık yeni amirallerin tanıtımına çok az bir süre kaldı. Bloomberg'in kaynaklarına göre yeni Pixel'in tanıtım tarihi belli oldu.
Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL için tanıtım yeri olarak New York'u seçmiş. 9 Ekim 2018 Salı günü Pixel 3'lerin tanıtımını yapacak olan Google, ayrıca bu lansmanda farklı sürprizler de hazırlıyor. Bunlar arasında Pixel Watch akıllı saati ile yeni bir Pixelbook bulunabilir. Eğer Google'ın ürünlerinin bir hayranıysanız, 9 Ekim tarihini ajandanıza not etminizi öneriyoruz; zira oldukça heyecanlı bir tanıtım olacak gibi.
iPhone'lardan sonra Pixel geliyor
Her ne kadar tarih belli olmuş gibi görünse de, elbette Google tarafından resmileştirilene kadar net bir şey söylemek pek doğru değil. Ancak tarihin doğruluğuna inanıyoruz. Zira Apple'ın eylül ayında tanıtım yapacağını düşündüğümüzde, Pixel 3'lerin ekim ayında tanıtılacak olması daha kuvvetli bir ihtimal. Bunu kuvvetlendiren bir diğer nokta ise, Google Pixel 2'nin de geçen yıl ekim ayında tanıtılmış olması.
Kısa bir süre önce sizlerle ortaya çıkan Pixel 3 XL inceleme videosunu da paylaşmıştık. Videoda Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışan Pixel 3 XL, elbette tanıtıldığında da Android 9 ile gelmesi garanti. Bu arada telefonda performans artışı gözlemleyeceğimiz de öyle.
Ercan Uğurlu
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