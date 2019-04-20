Pixel 3a ve Pixel 3a XL'den Çizim Sızdı
Tanıtımına sayılı günler kalan Pixel 3a ve Pixel 3a XL'den yeni bir görüntü ve çıkış tarihi bilgisi sızdı!
Google'ın Pixel 3a ve Pixel 3a XL telefonlarını sızıntılar sayesinde artık tanıyoruz. Şimdi ise yeni bir sızıntıyla birlikte telefonlara ait çizimler ve çıkış tarihine dair bir ipucu ortaya çıktı.
Android Headlines'ın elde ettiği görüntülerde telefonlar, birer kılıf içerisinde duruyor. Bu yüzden telefonu her detayıyla göremiyoruz. Önden bakıldığında ise telefonların şaşırtan bir yanı yok. Çentiğin yokluğu ve kulaklık girişi, fark edilen detaylar arasında. Ekrana biraz daha yakından baktığımızda ise 7 Mayıs tarihini görüyoruz. Google'ın IO etkinliği bu tarihte başlayacak, yani Android Q ile birlikte iki yeni telefonla tanışacağız gibi görünüyor.
Çıkış tarihi daha önce Google Store'da paylaşılan bir tanıtım görselinde de görünmüştü. Yani 7 Mayıs, büyük ihtimalle Pixel 3a ve Pixel 3a XL'nin tanıtılacağı tarih olacak. Bununla birlikte Google'ın bu tarihte yapacağı bir sürpriz kalmamış gibi görünüyor. Renkleri ve teknik özellikleri sızan telefonların Snapdragon 670 yonga seti, 4GB RAM ve 32GB veya 64GB depolama seçenekleriyle geleceği söyleniyor.
Orta seviye telefonlar Pixel 3 kadar güçlü değiller ancak 12,2MP'lik aynı arka kamerayı sunuyorlar. Ekran boyutlarının ise 5,56 inç'ten başlaması bekleniyor. 7 Mayıs'taki tanıtımdan sonra Pixel 4'ün beş veya altı ay sonraki tanıtımı için geri sayım başlayacak.
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