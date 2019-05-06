Piyasadaki Son iPhone'lara Farklı Anten
İddiaya göre Apple, bu seneki iPhone'larında farklı bir anten teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor!
- Zeynel A. Öztürk
Yeni sızan bilgilere göre Apple, 2019'un iPhone'larının anten yapısında büyük değişiklikler yapacak.
Apple'ı yakından takip eden analist Ming-Chi Kuo'nun Pazar günü paylaştığı bir nota göre Apple, iPhone XS, XS Max ve XR gibi telefonlarda bulunan likit kristal polimer (LCP) antenler yerine değiştirilmiş-PI (MPI) maddesinden oluşan antenler kullanmayı planlıyor. Kuo'ya göre LCP, teknolojideki bazı kısıtlamalar ve üretim sorunları nedeniyle sinyal performansını olumsuz etkiliyor.
Kuo'nun iddiasına göre Apple, 2020'nin iPhone'larında 5G anteni için LCP'yi birinci madde olarak kullanmayı sürdürecek. Bununla birlikte piyasadaki iPhone XR, XS ve XS Max'te yeni anten teknolojisi MPI kullanılacak. Apple ise iddialarla ilgili resmi bir açıklamada henüz bulunmadı.
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