Piyasadaki Tüm Kripto Paraların Toplam Değeri Ne Kadar? İşte Müthiş Rakam!

Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere, piyasadaki tüm kripto paraların toplam değeri inanılmaz bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Peki bundan sonra neler olacak?