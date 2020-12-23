Piyasaya Çıkamadan Ortadan Kaybolan Oyun, Bakın Nerede Ortaya Çıktı...

Bir zamanların ünlü oyun konsolu Dreamcast'e gelmesi beklenirken hiç gelememiş bir oyun olan The Simpsons: Bug Squad, eski bir geliştirme setinin içinde gizlenmiş olarak bulundu.