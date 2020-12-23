Piyasaya Çıkamadan Ortadan Kaybolan Oyun, Bakın Nerede Ortaya Çıktı...

Oyun konsolları için çok sayıda oyun geliştiriliyor ve bunların bazıları rafa kaldırılarak hiç gün yüzü göremeden zaman içinde bir yerlerde unutulup gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda Superman 64 adında bir oyun da tıpkı bu şekilde ortaya çıkmıştı. PlayStation için geliştirilen bir oyun olan Superman 64'ten sonra ise bu defaki gizli oyun, Dreamcast platformu için belirdi.
Oyunun adı The Simpsons: Bug Squad. Zamanında Dreamcast oyun konsolu için geliştirilen bu Simpsons oyunu, bir geliştirme kitinin içinde bulundu. Bir böceği canlandırdığımız oyun Red Lemons Studios tarafından geliştirilirken, bu yapımın piyasaya neden çıkmadığı ise bilinmezliğini koruyor.
The Simpsons: Bug Squad ortaya çıktıktan hemen sonra oyunla ilgili bir video da hazırlanmış. Oyun içi görüntülerinin yer aldığı The Simpsons: Bug Squad videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz. Sizce de böylesi bir The Simpsons oyunu hoş olmaz mıydı?
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