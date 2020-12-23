Piyasaya Çıkamadan Ortadan Kaybolan Oyun, Bakın Nerede Ortaya Çıktı...

Bir zamanların ünlü oyun konsolu Dreamcast'e gelmesi beklenirken hiç gelememiş bir oyun olan The Simpsons: Bug Squad, eski bir geliştirme setinin içinde gizlenmiş olarak bulundu.

  • Ercan Uğurlu
Gizli The Simpsons: Bug Squad Oyunu Keşfedildi!

Oyun konsolları için çok sayıda oyun geliştiriliyor ve bunların bazıları rafa kaldırılarak hiç gün yüzü göremeden zaman içinde bir yerlerde unutulup gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda Superman 64 adında bir oyun da tıpkı bu şekilde ortaya çıkmıştı. PlayStation için geliştirilen bir oyun olan Superman 64'ten sonra ise bu defaki gizli oyun, Dreamcast platformu için belirdi.

Oyunun adı The Simpsons: Bug Squad. Zamanında Dreamcast oyun konsolu için geliştirilen bu Simpsons oyunu, bir geliştirme kitinin içinde bulundu. Bir böceği canlandırdığımız oyun Red Lemons Studios tarafından geliştirilirken, bu yapımın piyasaya neden çıkmadığı ise bilinmezliğini koruyor.

First Look: The Simpsons: Bug Squad (Dreamcast) | Unreleased Tech DemoFirst Look: The Simpsons: Bug Squad (Dreamcast) | Unreleased Tech Demo
In this very special episode, I take a first look at the recently leaked Simpsons tech demo by Red Lemon Studios! Big thanks to sreak and megavolt85! Grab the GDI here: Follow me on Twitter: Become a member: Buy a Dreamcastic T-Shirt:

The Simpsons: Bug Squad ortaya çıktıktan hemen sonra oyunla ilgili bir video da hazırlanmış. Oyun içi görüntülerinin yer aldığı The Simpsons: Bug Squad videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz. Sizce de böylesi bir The Simpsons oyunu hoş olmaz mıydı?

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Mate 40 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, bluetooth kulaklık ve daha birçok ürün...
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Günün En çok Okunanları
Elon Musk'tan çok ilginç bir itiraf geldi: "Apple'a satmaya çalıştım"
Steve Wozniak'ın Çizdiği Apple II Çizimleri, BirServet Karşılığında Satıldı
Katlanabilir iPhone (iPhone Flip) İçin İlk Kez Tarih Verildi
Twitter yeni özelliği 'Spaces'ı test etmeye başladı! Nasıl kullanılacak?
Bir Android 11 Sürprizi Daha: Samsung Galaxy S10 Lite'a Android 11 Geldi

 

 