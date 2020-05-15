Play Store'da Bir Temizlik Daha: 813 "Creepware" İçin Yolun Sonu!

Google'ın geçen sene 813 "creepware" uygulamayı, güvenlik araştırmacılarının uyarısıyla Play Store'dan kaldırdığı ortaya çıktı.
Sizi telefonunuzdaki mikrofon veya kamera yoluyla gizlice gözetleyen zararlı uygulamalar, zaman zaman "creepware" olarak anılıyor. New York Üniversitesi, Cornell Tech ve NortonLifeLock araştırmacıları, "Kişilerarası Saldırılar İçin Kullanılan Çok Çeşitli Creepware" adlı araştırma raporlarında konunun ayrıntılarına değindiler.
Creepware, casus yazılım (spyware) ve mesajlarınızı, konumunuzu gözetleyen "stalkerware"den biraz farklı ancak yine de kullanıcıların davranışlarını izleyip, onları rahatsız etmek, dolandırmak veya tehdit etmek için kullanılabiliyor. Araştırmacılar, creepware'i daha iyi tanımlayabilmek için CreepRank adlı bir algoritma geliştirdi ve uygulamalara bir "creep puanı" vermeye başladı.
Araştırmacılar, gerçek dünyadaki creepware uygulamalarını bulabilmek için 50 milyondan fazla yüklenen uygulamalarda, örnek bir veriyle CreepRank'ı çalıştırdı. Bunun ardından algoritma, bu uygulamalara bir puan verdi ve böylece 857 uygulama creepware olarak değerlendirildi.
Algoritma ile farklı yıllara ait veri setleri kullanılarak 1.095 creepware uygulama keşfedildi. Takımın, bunları Google'a bildirmesi üzerine Google'ın güvenlik takımı, uygulamalardan 813'ünü kural ihlali nedeniyle mağazadan kaldırdı.
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