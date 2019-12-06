PlayStation 25 Yaşında: İşte Unutulmayanlar!

İlk PlayStation, bundan 25 yıl önce, 3 Aralık 1994'te Japonya'da piyasaya sürüldü. Avrupa ve Amerika'da bir yıl sonra satışa çıkan PlayStation'ın ardından gelen PS2, tüm zamanların en çok satan konsoluydu.
PlayStation, oyunları herkesin erişebileceği hale getirdi ve adeta her şeyi değiştirdi. Çok geniş bir oyun kataloğuna sahip olan PlayStation, halen seviliyor. Aşağıda konsolla ilgili hatıralarımızdan bazılarını sizlerle paylaştık.
T-REX Demosu
Konsollarda kayda değer markaların başında Nintendo ve Sega'nın geldiği bir dönemde Sony'nin konsol üretme planları, kulağa çılgınca geliyordu. Ancak PS1'in grafik yeteneklerini gösteren T-Rex demosunu gördüğünüzde, konsolun ne kadar becerikli olduğu konusunda hemen ikna oluyordunuz.
Metal Gear Solid
Kendi zamanı için oldukça yüksek kalitede ses sanatçılığı ile gelen Metal Gear Solid
nükleer savaş hakkında sıkı bir senaryoya sahipti. Düşmanları yumruğunuzla devirebilirdiniz ancak öldürmek için sessizce arkadan yaklaşmanız gerekiyordu. Yakalanırsanız, alarm susana kadar bir yere çömelmeliydiniz. Tüm bunlar, gizlilik tabanlı oyunların temellerini oluşturacaktı.
Final Fantasy VIII'deki Triple Triax
Final Fantasy VIII, PlayStation'da en çok konuşulan RPG'lerden biri olmayı sürdürüyor. Bunun yanında Final Fantasy VIII, belki de tüm oyunların en iyi mini oyununa sahipti: Triple Triad. Oyunda 3x3 ızgaraya kartları yerleştiriyor ve rakibinizin kartlarını çevirerek, onların yanına daha güçlü canavar kartları yerleştirmeye çalışıyordunuz. Triple Triad, zaten saatlerinizi alan bir oyunda daha çok zaman öldürmenizi sağlamakta gayet başarılıydı.
Grand Theft Auto 1'de Otomobil Çalmak
Efsane oyunlardan biri olan Grand Theft Auto, kuş bakışı oynanan, otomobilinizle etraftakileri ezebildiğiniz çok şiddetli bir macera oyunuydu. Şehir (veya şehirler) içinde özgürce dolaşabildiğiniz oyunda üçgen tuşuna basarak arabaları çalabiliyordunuz. Bundan sonra neden olduğunuz kaos ise en eğlencelisiydi.
PlayStation Başlangıç Sesi
[youtube]https://youtu.be/RB2tpJzArr4[youtube]
Video kendini yeterince açıklıyor.
İkonik Oyun Maskotları
PlayStation, 25 sene içerisinde bizi birçok ikonik karakterle tanıştırdı. Crash Bandicoot, Lara Croft, Spyro the Dragon, Nathan Drake, Aloy, Kratos, bunlardan sadece bazıları.
Oyun Anlatımları
Bugünlerde varlığını fark bile etmiyoruz ancak PlayStation 1 yıllarında bir oyunda takıldığınızda, internete girip ne yapmanız gerektiğini saniyeler içinde öğrenmeniz mümkün değildi. Bunun yerine bir gazete bayisine gidip, bir oyun dergisi alıp, cevabı bulmayı umuyordunuz.
Demo Diskleri
Sony, PlaySation'ın CD-ROM sürücüsü sayesinde yazılım fiyatlarını Nintendo 64'e kıyasla önemli ölçüde düşürmüştü. Dahası demolar, ilk kez konsollara gelmişti. Bu sayede tüm oyunu olmasa da, çok daha fazla oyunu deneme şansınız oluyordu.
FIFA 98: Road to World Cup
Blur'un Song 2'si, belirli bir yaştaki oyuncuların kalbinde özel bir yere sahiptir. Bu şarkı, EA'nın 1997/1998'deki hit futbol oyununun soundtrack'i idi.
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