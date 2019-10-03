PlayStation 4 Cross-Play Geliştiricilere Açıldı
PlayStation 4 ile diğer platformlar arasında multiplayer'ı mümkün kılan işlev, büyük bir adımla gerçeğe çok yaklaştı!
Sony'nin kapalı kapılar arkasında geliştirip test ettiği PlayStation çapraz platform işlevi, ilk beta sürümünden çıkarak tüm geliştiricilere açıldı. Sony bu gelişmeyle ilgili henüz bir duyuru yapmasa da durum, Sony Interactive Entertainment'in patronu Jim Ryan tarafından bir röportajda doğrulandı.
PlayStation 4 ve Xbox One arasında multiplayer desteği sunan oyunlar, şimdiye kadar Fortnite, Rocket League, PlayerUnknown's Battlegrounds, Paladins ve Dauntless gibi yaklaşık bir düzine oyunla sınırlıydı. Sony'nin yeni adımı, yakın gelecekte bu listenin çok daha genişleyeceğini gösteriyor. Önceden de duyurulduğu üzere Infinity Ward'ın oyunu Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim'de çıktığında PlayStation 4, PC ve Xbox One arasında çoklu oyuncuyu destekleyen son büyük yapımlardan olacak.
Çapraz platform desteğinin Microsoft ve Sony'nin yeni nesil konsollarında da devam edip etmeyeceği merak konusu.
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