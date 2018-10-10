PlayStation 4 Gerçekten Kırıldı mı?

Sony'nin çok satan konsolu PS4'ü kırdığını ve bu şekilde sattığını iddia eden kişi, Sony'nin hedefine oturdu!

PlayStation 4 Gerçekten Kırıldı mı?

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