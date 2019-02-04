PlayStation 4 Satışları 91 Milyonu Geride Bıraktı
PlayStation 4, yavaşlayan satışlarına rağmen Sony'i memnun etmeye devam ediyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
2018'in dördüncü çeyreği sona erdi ve teknoloji dünyasında yer alan şirketler finansal sonuçlarını birer birer açıklıyor. Dördüncü çeyrek raporlarını açıklayan firmaların arasında Japon teknoloji devi Sony de bulunuyor. Şirketin gelirlerinde büyük pay sahibi olmaya devam eden PlayStation 4 satışları dışında şirket için çoğu departmanın raporları olumsuz yönde.
Sony, geçtiğimiz gün sunduğu raporda 8.1 milyonu son üç ayda olmak üzere yıllık bazda 91.8 milyon konsol satışı yapıldığını açıkladı. Bu sayı son çeyrekte 94.2 milyona dayanan tedarik sayısının biraz altında kalıyor ve konsol satışları için bir kez daha aşılmayacak bir zirve noktasını niteliyor olabilir. Geçtiğimiz yıl satılan PlayStation 4 sayısı 800.000 daha fazlaydı.
Sony yetkilileri ise yavaşlayan satışlara rağmen konsolun başarısından duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Hiroki Totoki, gelir raporunun sunulduğu brifingde söz alarak "Son çeyrekte donanım satışları 8.1 milyon üniteye geriledi ancak bu, piyasaya girişinin altıncı yılında bulunan bir konsol adına beklentilerimizi karşılıyor." ifadeleri ile konsol satışlarındaki değişimin Sony'nin beklentileri ile paralel olduğunun altını çizdi.
Sony, bu noktada PS4 satışlarını durdursa dahi mevcut satışlar ile 83.8 milyon adet satan PS3, 82 milyon adet satan PSP ve 10 ile 15 milyon arasında satış rakamlarına sahip olan PS Vita'dan daha yüksek bir satış rakamına ulaşmış bulunuyor. Ancak Sony için PS4 satışlarının bu başarısı, 102.49 milyon adet satılan ilk nesil PlayStation ve hala en çok satılan oyun konsolu unvanını 155 milyondan fazla satış rakamı ile taşımakta olan PlayStation 2'nin yanında oldukça sönük kalıyor.
Konsolun satışları oldukça başarılı bir tabloyu ortaya koyuyor olsa da oyun endüstrisinde rüzgarın yönü değişiyor ve yeni nesil konsolların gelişi kaçınılmaz. Bu sebeple Sony'nin şu an için PS5 ismi ile anılan ve içinde bulunduğumuz yılda tanıtılması beklenen yeni nesil konsolu hakkında dedikodular şimdiden internette kol gezmeye başladı. Ancak Sony'nin önceki nesil konsolların alışıldık tanıtım adresinin E3 oyun fuarı olması alışıldık bir durum olmasına rağmen şirketin bu yıl için E3 2019'da bir konsol tanıtımı yapmayacağını resmi olarak duyurması kafaları oldukça karıştırmış durumda.
Şu an için yeni nesil bir konsolun tanıtılması için en doğru tarihin ne olduğu konusunda net bir şey söylemek mümkün olmasa da PlayStation 4 satışlarının yavaşlamaya başlaması, Sony'nin bir sonraki adımlarının konuşulması adına en doğru zamanın şimdi olduğunu gösterir nitelikte.
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