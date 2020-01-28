PlayStation 5 Açılış Ekranı YouTube'de Göründü!

PlayStation 5 uzun zamandır bekleniyor ve yeni konsolla ilgili ortaya çıkan her iddia her haber elbette büyük yankı uyandırıyor. Yeni konsolla ilgili son olarak Sony tarafından resmi olarak yayınlanan PS5 logosu dışında "resmi" bir haberin bulunmadığını da söyleyelim. Zira Sony'nin CES 2020'deki sahnesinde yalnızca PS5 logosu gösterilmiş, yeni konsolun çıkış tarihi bile açıklanmamıştı. PlayStation Başkanı Jim Ryan, basın mensuplarına "PlayStation 5 hakkında önümüzdeki aylarda heyecan verici birçok şey paylaşacaklarını," söylemekle yetinmişti. Ancak şimdi ortaya çıkan bir video kafaları karıştırmaya yetti.
Reddit'te ortaya çıkan bir videoda, PlayStation 5 çalışır şekilde görülüyor. Ekranda PlayStation 5 logosu belirirken, konsolun iç rahatlatıcı açılış sesi de dikkat çekiyor. Dikkati çeken bir diğer nokta ise, monitörün hemen yanında yatay şekilde duran siyah kutu. Ancak ifade edilenlere göre bu video baştan aşağı sahte.
Bu video Motion Tracking ve animated LED material gibi işlemler neticesinde, konsolun da render görüntülerinin eklenmesi ve ekrandaki efektin tasarlanmasıyla beraber tamamen kurmaca şekilde hazırlanmış. Hatta bunun nasıl yapıldığıyla ilgili bir başka video da bulunuyor. Onu da yukarıdan izleyebilirsiniz.
Elbette önümüzdeki günlerde bu tip haberleri daha çok göreceğiz. Zira "PlayStation 5" başlığı milyonlarca oyun severin ilgisini çeken sıcak bir konu. Heyecanlanmak, "hypelanmak" serbest, ancak yine de Sony resmi şekilde açıklayana kadar her şeye inanmamakta da fayda var.
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