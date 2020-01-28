PlayStation 5 Açılış Ekranı YouTube'de Göründü!

PlayStation 5'in çalışırken çekilen görüntüleri YouTube'da yayınlandı. Peki, bu görüntüler gerçek mi, yoksa sahte mi?

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5 Açılış Ekranı YouTube'de Göründü!

PlayStation 5 uzun zamandır bekleniyor ve yeni konsolla ilgili ortaya çıkan her iddia her haber elbette büyük yankı uyandırıyor. Yeni konsolla ilgili son olarak Sony tarafından resmi olarak yayınlanan PS5 logosu dışında "resmi" bir haberin bulunmadığını da söyleyelim. Zira Sony'nin CES 2020'deki sahnesinde yalnızca PS5 logosu gösterilmiş, yeni konsolun çıkış tarihi bile açıklanmamıştı. PlayStation Başkanı Jim Ryan, basın mensuplarına "PlayStation 5 hakkında önümüzdeki aylarda heyecan verici birçok şey paylaşacaklarını," söylemekle yetinmişti. Ancak şimdi ortaya çıkan bir video kafaları karıştırmaya yetti.

This video is Fake and CGIThis video is Fake and CGI
Its Fake. -How I've made it -_-

Reddit'te ortaya çıkan bir videoda, PlayStation 5 çalışır şekilde görülüyor. Ekranda PlayStation 5 logosu belirirken, konsolun iç rahatlatıcı açılış sesi de dikkat çekiyor. Dikkati çeken bir diğer nokta ise, monitörün hemen yanında yatay şekilde duran siyah kutu. Ancak ifade edilenlere göre bu video baştan aşağı sahte.

How to win the interwebs. - make a PS5 videoHow to win the interwebs. - make a PS5 video
Don't believe everything you see on the internet :) More info for the news peeps. I barely posted anything on twitter (I think my account is 0byOne - or something like that.... its the guy with a ricecake in his mouth) So whoever's the dweeb spamming you with my content- not me. Also I have no idea how reddit works, but reading the comments- defnitley something to do over cereal in the morning ^-^ however I did post it on 9gag. ---I think thats where it actually took off. go away now.

Bu video Motion Tracking ve animated LED material gibi işlemler neticesinde, konsolun da render görüntülerinin eklenmesi ve ekrandaki efektin tasarlanmasıyla beraber tamamen kurmaca şekilde hazırlanmış. Hatta bunun nasıl yapıldığıyla ilgili bir başka video da bulunuyor. Onu da yukarıdan izleyebilirsiniz.

Elbette önümüzdeki günlerde bu tip haberleri daha çok göreceğiz. Zira "PlayStation 5" başlığı  milyonlarca oyun severin ilgisini çeken sıcak bir konu. Heyecanlanmak, "hypelanmak" serbest, ancak yine de Sony resmi şekilde açıklayana kadar her şeye inanmamakta da fayda var.

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