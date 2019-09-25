PLayStation 5'ten Büyük Enerji Tüketimi Müjdesi!
PlayStation 5, Sony'nin üzerinde çalıştığı yeni özelliği sayesinde 1.000 evin ortalama elektrik tüketimi kadar bir tasarruf sağlayabilecek!
Sony, sürdürülebilir oyunculuk üzerine çalışmaları doğrultusunda PlayStation 5'in bir önceki nesil olan PlayStation 4'e göre çok daha enerji verimli olacağını açıkladı
Sony başkanı ve CEO'su Jim Ryan, PlayStation Blog üzerinde yayınladığı bir yazıda yaptığı duyuruda, PS5'in PS4'ten daha az enerji kullanacağını söyledi ve bunun için bir "askıya alma" özelliği geliştirdiklerini müjdeledi. Bu sayede PS5'in tahmini tüketimi, 0,5 watt seviyelerine çekilebilecek. Başka bir deyişle, eğer bir milyon oyuncu bu özelliği aktif ederse, 1.000 ABD evinin ortalama elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu yapılmış olacak.
Bu çabanın sadece yeni nesil donanımı değil, Sony'nin platformuna getirmeyi planladığı oyunları da etkileyeceği kesin.
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