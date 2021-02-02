PlayStation 5 Digital Edition Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Sony'nin "disksiz" PlayStation 5 modelinin, yani PlayStation 5 Digital Edition'ın Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı. PlayStation 5 Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak; Türkiye fiyatı ne kadar?

PS5 Digital Edition Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Sony, PlayStation 5'i tanıtırken, konsolun 2 farklı sürümü olacağını açıklamıştı. Bunlardan ilki olan standart PlayStation 5 ile ikincisi olan PlayStation 5 Digital Edition arasındaki tek fark, Digital Edition'da bir disk sürücü bulunmaması.

PlayStation 5 piyasaya sürüldüğünde ise, Türkiye'de sadece standart PlayStation 5 satışa sunuldu. Her ne kadar stok problemleri nedeniyle pek çok kişi konsolu satın alamamış olsa da, açıklanan resmi Türkiye fiyatı 8.299 TL idi.

Şimdiyse Sony, PlayStation 5 Dijital Edition'ın bu ay içerisinde Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu. PlayStation 5 Dijital Edition, 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşacak.

PlayStation 5 Dijital Edition, PS5 konsolunun Ultra HD Blu-ray disk okuyucu içermeyen tamamen dijital dürümü olarak dikkat çekiyor. PS5 ve PS5 Dijital Sürüm olmak üzere her iki konsol da oyunculara tamamen aynı özellikleri ve aynı performansı sunuyor.

İki PS5 modeli de ultra-yüksek hızlı SSD sayesinde yıldırım hızında yüklemelere; dokunsal geri bildirim desteğiyle derin kapsayıcılığa, uyarlanabilir tetiklere; 3D Ses teknolojisine; ve tamamen yeni nesil için tasarlanmış muhteşem PlayStation oyunlarına sahip.

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