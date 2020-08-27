PlayStation 5 DualSense Kolu İçin Şahane Bir Özellik Konuşuluyor

PlayStation 5 çıktı çıkıyor derken eylül ayına kadar geldik ancak hala Sony, PlayStation 5 için ne net bir çıkış tarihi ne de tam bir fiyat bilgisi paylaştı. Ancak heyecanlı bekleyiş sürüyor ve PlayStation 5 hakkında yeni sızıntılar da gelmeye devam ediyor. PlayStation 5 hakkında son gelen bilgi ise DualSense'te yer alacağı düşünülen bir özellik hakkında.
Yıllardır akıllı telefonlarımızı PIN ve parolalar ile kilitlerdik, ancak bilindiği gibi akıllı telefonlarda artık parmak izi sensörleri ve yüz tanıma özellikleri yaygın olarak kullanılıyor. Böylece güvenlik anlamında teknolojik ilerleme kaydedildiği gibi erişim kolaylaşığı sağlandığı da bir gerçek. İşte PlayStation 5'in DualSense'i için konuşulan konu da bu.
Evet, buna göre DualSense kullanıcısını tanıyacak. Alınan patent örneğine göre DualSense'i eline alan kullanıcıyı tanıyacak olan sistem, eğer o kişinin PlayStation 5'te tanımlı bir hesabı varsa oturumunu açacak, aksi halde reddedecek. Tabii ki bu özelliğin DualSense'te yer alıp almayacağı şu an için kesinlik kazanmış değil. Belki de Sony, ikinci nesil DualSense ile bu özelliği kullanıma sokar ya da tamamen rafa kaldırır. Bunu ancak PlayStation 5 piyasaya çıktığında ve ilerleyen dönemde görebileceğiz.
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