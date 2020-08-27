PlayStation 5 DualSense Kolu İçin Şahane Bir Özellik Konuşuluyor

PlayStation 5'te yer alacak olan DualSense ile beraber şahane olduğu kadar ilgi çekici bir özellik daha geleceği konuşuluyor. Buna göre PS5 DualSense kullanıcısını tanıyacak!