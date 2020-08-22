PS5 ve Xbox Series X'in Grafik Gücünü Sergileyen Yeni Video Yayınlandı

Yeni nesil konsolların grafik açısından güçlü olacağı kesin, ancak bu gücün grafiklere nasıl yansıdığını henüz tam olarak görme şansı bulamadığımızı söyleyebiliriz. Spider-Man: Miles Morales, Halo Infinite gibi bazı oyunlardan etkileyici videolar görsek de, bu oyunlar yeni konsolların grafiklere neler kattığını sanki tam olarak göstermiyordu.
Observer: System Redux'un geliştiricisi Blobber Team, bu noktada devreye girerek PS5 ve Xbox Series X'in gerçek gücünü gösteren etkileyici bir video yayınladı. Yukarıda izleyebileceğiniz videoda Observer'ın şu anki PS4 ve Xbox One'daki görünümünü yeni nesil konsollar ile karşılaştırabiliyorsunuz. Bloober Team'ın ışık sanatçısı Tomasz Bentkowski, oyunun görünümünü fark edilir derecede geliştiren görsel geliştirmeleri videoda anlatıyor. Küresel aydınlatma, hacimsel aydınlatma, 4K dokular ve ışın izleme bir araya gelerek gerçeğe daha yakın bir dünya oluşturuyor.
Çeşitli karakter modellerini geliştiren ve yeni bir hikaye içeren Observer: System Redux, bu yılın sonunda PS5 ve Xbox Series X için yayınlanacak. Yeni nesil konsolların kesin çıkış günü ise henüz açıklanmadı. Buna karşın Xbox Series X'in Kasım 2020'de piyasaya sürüleceğini biliyoruz.
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