PS5 ve Xbox Series X'in Grafik Gücünü Sergileyen Yeni Video Yayınlandı

Beklenen yeni nesil konsollar PS5 ve Xbox Series X'in grafik yeteneklerini şu anki nesil ile karşılaştıran etkileyici bir video, sonunda ortaya çıktı.

Oynat İşte yeni konsolların grafik gücü Yeni nesil PS5 ve Xbox Series X'in grafik yeteneklerini şu anki nesil ile karşılaştıran etkileyici bir video, sonunda ortaya çıktı!

Yeni nesil konsolların grafik açısından güçlü olacağı kesin, ancak bu gücün grafiklere nasıl yansıdığını henüz tam olarak görme şansı bulamadığımızı söyleyebiliriz. Spider-Man: Miles Morales, Halo Infinite gibi bazı oyunlardan etkileyici videolar görsek de, bu oyunlar yeni konsolların grafiklere neler kattığını sanki tam olarak göstermiyordu.

Observer: System Redux'un geliştiricisi Blobber Team, bu noktada devreye girerek PS5 ve Xbox Series X'in gerçek gücünü gösteren etkileyici bir video yayınladı. Yukarıda izleyebileceğiniz videoda Observer'ın şu anki PS4 ve Xbox One'daki görünümünü yeni nesil konsollar ile karşılaştırabiliyorsunuz. Bloober Team'ın ışık sanatçısı Tomasz Bentkowski, oyunun görünümünü fark edilir derecede geliştiren görsel geliştirmeleri videoda anlatıyor. Küresel aydınlatma, hacimsel aydınlatma, 4K dokular ve ışın izleme bir araya gelerek gerçeğe daha yakın bir dünya oluşturuyor.

Çeşitli karakter modellerini geliştiren ve yeni bir hikaye içeren Observer: System Redux, bu yılın sonunda PS5 ve Xbox Series X için yayınlanacak. Yeni nesil konsolların kesin çıkış günü ise henüz açıklanmadı. Buna karşın Xbox Series X'in Kasım 2020'de piyasaya sürüleceğini biliyoruz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı televizyon fırsatı
A101 27 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu ve tablet sürprizi
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezondan ilk görseller geldi
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
PS5 ve Xbox Series X'in Grafik Gücünü Sergileyen Yeni Video Yayınlandı
Birbirinden güzel 40 duvar kağıdınız hazır
Microsoft Flight Simulator'da Herkesi Şaşırtan Garip Bina
Windows 10'da Microsoft Defender'ı Kapatmak Artık Çok Daha Zor
"Fast Food Fidye Yazılımı" Dharma'nın Her Lokması 8 bin 620 Dolar!

 

 