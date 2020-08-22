PS5 ve Xbox Series X'in Grafik Gücünü Sergileyen Yeni Video Yayınlandı

Beklenen yeni nesil konsollar PS5 ve Xbox Series X'in grafik yeteneklerini şu anki nesil ile karşılaştıran etkileyici bir video, sonunda ortaya çıktı.

22 Ağustos 2020 18:30