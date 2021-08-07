PlayStation 5'in Erken Geliştirici Kiti, eBay'de Satılığa Çıktı!

PlayStation 5 Geliştirici Kiti ebay'de satılığa çıktı. Ancak sadece birkaç saatliğine...

  • Ercan Uğurlu
PS5 Geliştirici Kiti eBay'de satılığa çıktı

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