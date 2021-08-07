PlayStation 5'in Erken Geliştirici Kiti, eBay'de Satılığa Çıktı!

Son günlerde 10 milyon satış rakamına erişme başarısı göstermesiyle yeniden gündem olan PlayStation 5'in, sahip olduğu şu anki tasarımına kavuşana kadar farklı tasarım aşamalarından geçtiğini tahmin etmesi güç değil. Hatta bunlardan bazılarını patent örneklerinde görerek daha önce haberini yapmış ve PlayStation 5'in nasıl olabileceğine yönelik tahminlerimizi sizlerle paylaşmıştık. Tıpkı birkaç saatliğine de olsa eBay'de satışa çıkan PS5 Geliştirici Kiti gibi...
A PS5 Development Kit DFI-D1000AA was for sale today on eBay for a few hours #PS5 #PlayStation5 #PlayStation #DualSense #PlayHasNoLimits pic.twitter.com/VzG3tQ4jcq— @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) August 4, 2021
Evet, PlayStation 5 Geliştirici Kiti eBay'de sadece birkaç saatliğine satılık listesinde görünmüş, ancak çok geçmeden hızlıca geri çekilmiş. Yayında kaldığı kısa süre içinde 12 teklif alan PlayStation 5 Geliştirici Kiti fotoğraflarıyla da hemen Twitter'a yüklenmekte gecikmemiş elbette. "V" şeklindeki kasa yapısıyla oldukça heybetli görünen bu kit, kısa süre içinde 2850 Euro fiyata ulaşmış.
PS5 Testing kit DFI-T1000AA. eBay listing got taken down pic.twitter.com/x61BtJihEt— ? (@iDCx1337) August 4, 2021
PlayStation 5 Geliştirici Kiti DFI-D1000AA kod adıyla bilinirken, ayrıca PlayStation 5'in bir de Test Kiti bulunuyor ve bu da eBay'de şu an erilemeyen bu linkte satışa çıkartılmış. Kasa yapısı olarak günümüz PlayStation 5'ine oldukça benzeyen bu cihazın kod adı ise DFI-T1000AA.
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