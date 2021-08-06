AMD, Apple'ın M1 İşlemcisi Hakkında İlk Kez Konuştu; Korkmuyoruz Dedi!

Apple, bazı mobil cihazlarında ve MacBook'larında uzun süredir ortağı olan Intel'in Core CPU'larının yerine geçtiğimiz yıl kendi ARM tabanlı M1 işlemcisini kullanmaya başladı. ARM silikonu, birkaç yıl önce bile çok az kişinin mümkün olduğunu düşünebileceği bir şeyi yaptı ve x86'ya kafa tutması açısından büyük bir olay oldu.
Ancak Intel, piyasadaki tek x86 işlemci üreticisi değil; AMD de aynı gemide yol alıyor. Ve geçtiğimiz gün, AMD'den Apple M1 ile ilgili belki de ilk tepkiyi aldık.
The Indian Express ile yaptığı röportajda, AMD'nin Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu CVP'si David McAfee, M1 hakkında soru sorulduğunda şunları söyledi: "İleriye dönük yol haritamıza baktığımızda, Apple'ın yaptıklarına karşı oldukça rekabetçi bir yol haritamız olduğunu düşünüyorum. Apple'ın yaptığı şey, bir çip tasarlamak için farklı bir yaklaşım benimsemeleri. Yaklaşımları, Zen 3 serisi işlemcide bulunan güçlü, tek iş parçacıklı CPU performansına sahip bir şey. Apple'ın yaptıklarının AMD'nin stratejisini önemli ölçüde değiştirdiğini düşünmüyorum."
Açıklamadan, AMD'nin M1'in güçlü yönlerinin fazlasıyla farkında olduğu, ancak Apple çip setinin veya sonrasında sunabileceği modellerin oluşturabileceği herhangi bir tehdidin üstesinden gelmek için kendi "çok rekabetçi yol haritasına" güvendiği görülüyor.
Performans açısından M1, özellikle çekilen gücü ve üretilen ısıyı hesaba kattığımızda Intel çiplerine karşı oldukça başarılı kabul ediliyor. Apple'ın söylediğine göre bu ürünü x86'dan ayıran da tam olarak bu. Firma, M1'in tamamen maksimize edilmiş bir x86 çipinin dörtte biri güç tükettiğini ve çok daha fazla performans için alan bıraktığını iddia ediyor.
McAfee, röportajda şunu da kabul etti: "Apple'ın ekosisteme getirdiği en büyük yeniliğin, cep telefonu alanının mirasından gelen pil ömrü ve güç verimliliği olduğunu söyleyebilirim ve bunu, bir tür cep telefonu tasarım metodolojisinden PC alanına çekiyor."
Apple ve AMD rakip olabilir veya olmayabilir, ancak firmalar ortak çalışmalarına devam ediyor. İkili, 120 CU ve 64 GB VRAM içeren çift Navi devi tarafından yönetilen Mac'ler için RDNA 2 tabanlı Radeon PRO W6000X grafik kartlarını yine geçtiğimiz günlerde duyurdular.
İlginç bir şekilde AMD, ARM ISA'ya tamamen yabancı değil. 2014 yılında şirket, pin uyumlu anakartlar için x86 ve ARM'yi birleştirmek istediği iddialı 'Skybridge Projesi' kapsamında ARM tabanlı K12 işlemciler tasarladığını duyurmuştu. Bu projeler daha sonra rafa kaldırıldı, ancak firma muhtemelen hala ARM lisansına ve kullanılmayan K12 mimarisinin IP'sine sahip.
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