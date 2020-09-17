PlayStation 5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi, Resmi Olarak Açıklandı

Sony, uzun zamandır merak edilen soruların cevaplarını nihayet verdi ve PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihini resmi olarak açıkladı. İşte PlayStation 5 resmi fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi.

PlayStation 5 fiyatı ve tarihi belli oldu

Sony, PlayStation 5'in piyasaya çıkış tarihini ve resmi satış fiyatını nihayet duyurdu. Dün gece düzenlenen etkinlikte, merakla beklenen bu bilgileri öğrenme şansına eriştik.

PlayStation 5 Fiyatı Ne Kadar?

Bilindiği gibi şirket, PlayStation 5'i iki farklı sürüm halinde piyasaya sürecek. Bunlardan ilki optik disk sürücüye sahip olan standart PlayStation 5, ikincisi ise sadece dijital olarak oyun indirmenize izin veren PlayStation 5 Digital Edition. Açıklamaya göre Playstation 5 standart sürümün fiyat etiketinde 499.99 dolar yazacak. PlayStation 5 Digital Edition ise, 399.99 dolarlık fiyatı ile raflara çıkacak.

Her iki konsol da, ABD, Japonya, Kanada, Mekiska, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de, 12 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Geri kalan ülkeler içinse, PlayStation 5 çıkış tarihi 19 Kasım olacak. Yani konsolların Türkiye'de satışa çıkması için 19 Kasım'a kadar beklemek zorunda kalacağız.

Microsoft, daha önce yaptığı açıklamada Xbox Series X için 499 dolar ve Xbox Series S için 299 dolar satış fiyatlarını duyurmuştu. Böylece, Series X ve PlayStation 5'in neredeyse aynı fiyat etiketleri ile raflarda olacağı ortaya çıkmış oluyor. İlk bakışta Series S ve PlayStation 5 Digital Edition arasındaki 100 dolarlık fark dikkatinizi çekmiş olmalı. Ama unutulmaması gereken, PlayStation 5 Digital Edition'ın sadece optik mdeya sürücüsüne sahip olmayacağı ve donanım tarafında standart sürümle bire bir aynı olacağı. Xbox Series S ise, Series X'e göre düşük donanım özelliklerine sahip olacak.

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