PlayStation 5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi, Resmi Olarak Açıklandı

Sony, uzun zamandır merak edilen soruların cevaplarını nihayet verdi ve PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihini resmi olarak açıkladı. İşte PlayStation 5 resmi fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi.