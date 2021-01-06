PlayStation 5 Geldi, PlayStation 4 İçin Yolun Sonu Göründü

Görünene göre Sony, bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, PlayStation 4 için "yolun sonu göründü" söylentilerini de beraberinde getiriyor...

  • Levent Öztürk
Sony, PS4 üretimini sonlandırmaya başladı

Her ne kadar stok sıkıntıları bir PlayStation 5 konsolu satın almayı neredeyse imkansız hale getirmiş olsa da, yeni neslin yükselişi ile beraber Sony, şimdiden bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durdurmaya başladı.

VGC'nin söylediğine göre bazı Japon perakendecileri, müşterilerini yeni PS4 500GB Glacier White, PS4 1TB Jet Black, PS4 1TB Glacier White, PS4 2TB Jet Black ve PS4 Pro 1TB Glacier White konsol sürümlerinin stoklarının "üreticinin üretimi durdurması sebebiyle" yenilenmeyeceği konusunda bilgilendirmeye başladı.

Sony, daha önce de (şu anda kaldırılmış olsa da), PlayStation.com üzerindeki kendi mağazasında PS4 Pro ürün sayfasında "gelecekte bu ürünün stokunu yenilemek için bir plan bulunmuyor" bildiriminde bulunmuştu.

Sony'nin yeni PlayStation donanımı serisini sunmaya başlaması ile beraber eski donanımın üretiminin durdurulması oldukça normal. Halen pek çok kişinin bir PS5 konsolu bulmakta zorlanması ile, Sony'nin üretim hattı kaynaklarını yeni cihazlara odaklaması oldukça anlaşılır.

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