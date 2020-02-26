PlayStation 5 İçin İddialı Tahmin

Her ne kadar PlayStation 5'in resmi duyurusunu henüz yapılmış olmasa da, şimdiden yeni nesil konsol için beklentiler devasa boyutlara ulaşmış durumda. Ortaya çıkan sızıntıların çoğu tasarım, performans ve fiyat üzerine yoğunlaşırken, bir kısmı da satış miktarlarını ilgilendiriyor. Japon araştırma firması Ace Research Institute'ten bir analist, Sony'nin Mart 2021 tarihine kadar altı milyon ünite konsol satabileceğini söylüyor.
Bu altı milyon ünite sadece PS5 için değil, PS4 satışlarını da içeriyor. PS5'in henüz sunulmadığı düşünülürse bunun şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Yine de PS4 satışlarının azalmaya devam etmesi ve bu sayının büyük bir kısmının PS5 satışlarından gelmesi bekleniyor. Ayrıca rapor, Sony'nin bir sonraki yılda da 15 milyon ünite PS5 satacağını iddia ediyor.
PS4'ün tarihteki en çok satan ikinci konsol olduğu düşünülürse, bu beklentinin haksız olmadığını söyleyebiliriz. Sayılara bakıldığında PS4'ün 2013'te sahneye çıkmasından beri 108 milyon ünitenin üzerinde satıldığı ve pazardaki ilk iki finansal çeyreğinde 7,5 milyon satışa ulaştığı gözüküyor. Eğer PS5 2020'nin sonlarına doğru satışa sunulursa, yapılan tahmin ile PS4'ün ulaştığı sayılar örtüşecektir. Mart 2021 ve Mart 2022 aralığındaki Sony'nin bir sonraki finansal yılı için yapılan 15 milyon PS5 satışı tahmini ile de 14,8 PS4 satışının örtüştüğü görülebiliyor.
Halen gizemini koruyan bir cihaz için bunların oldukça iddialı beklentiler olduğu kesin. Ancak yakın zaman önce başlayan Corona salgınının teknoloji piyasası üzerinde büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor. Teknoloji firmalarının ve tedarikçilerinin büyük bir kısmı Çin'de bulunuyor ve PS5 ile Xbox Series X'in kullanması beklenen flash depolama ve DRAM ürünleri piyasasının da salgından yoğun bir şekilde etkilenmesi söz konusu olabilir. Bu da, yapılan tahminleri olumsuz yönde etkileyebilir.
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