2021 Yılının Kelimesi Açıklandı: Nadir Görülen Bir Yükselişle...

Oxford İngilizce Sözlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın kelimesini seçti. İşte 2021 yılının kelimesi...

  • Levent Öztürk
"Vax" kelimesi 2021'in kelimesi seçildi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Oyunculara Şahane Seçenek: Huawei MateView GT

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
COVID-19 Bir Kilometre Taşını Daha Aştı; Korkutan Sayı Açıklandı!
Kimler, Ne Kadar Uyumalı? İyi Bir Uyku İçin Neler Yapılmalı?
Samsung Galaxy S22'yi Bekleyenlere Müjde: Üretim Başladı!
Merakla Beklenen 2 Dev Oyun İçin Şok Karar: İkisi de Ertelendi!
OPPO, A16 Modelini Tüketicilerle Buluşturdu

 

 