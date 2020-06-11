PlayStation 5'ten Korkutan Fiyat Sızıntısı

PlayStation 5, korkunç bir fiyatla Amazon'da göründü. Ancak gördüklerimiz muhtemelen yalnızca "temsili" bilgilerden ibaret. Ya da umarız öyledir...

PlayStation 5'ten Korkutan Fiyat Sızıntısı

PlayStation 5'in fiyatı, Amazon İngiltere sitesinde 599,99 sterlin (599 dolar) fiyatla bir süre göründükten sonra kaldırıldı.

Sitede görünen PS5 modelinin 2TB depolama alanı bulunuyordu. Bu bilgi, Sony'nin açıkladığı 825GB'lık SSD bilgisiyle uyuşmuyor. Konsolun sitede "dummy" sözcüğüyle görünmesi, ortaya çıkanların yalnızca bir yer tutucu olduğunun, yani hazırlık amaçlı olduğunun işareti olabilir. Ancak fiyat eğer gerçek ise, PS5 şimdiye kadarki en pahalı PlayStation olacak ve PlayStation 3'ün İngiltere fiyatını bile 175 sterlin aşacak demektir.

11 Haziran'da yapılacak PS5 Future of Gaming etkinliğinin sadece yazılıma odaklanması bekleniyor, bu nedenle fiyatla ilgili herhangi bir açıklamanın gelmesini beklemiyoruz. Cihazın fiyatı, muhtemelen 2020'nin sonlarına doğru, tanıtım gününe yaklaşmamızla birlikte ortaya çıkacak.

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