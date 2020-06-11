Android Telefonunuzun Ekranında Sorun mu Var? Bu 4 Uygulama ile Test Edin

Android'li telefonunuzun ekranı düzgün çalışmıyorsa, dokunmatik testi uygulamalarıyla soruna bir teşhis koymanız mümkün olabilir. Bu uygulamalar, donanımsal bir sorunu ortadan kaldırmayacak olsa da, sorunu bulmanıza yardımcı olabilir.
1. Touch Screen Test
Herhangi bir reklam göstermeyen Touch Screen Test, üzerine çizgiler çizebileceğiniz boş bir alan sunuyor. Eğer belirli bir alana çizgi çizemiyorsanız, bu alandaki dokunmatik özellikler hasar görmüş olabilir.
Uygulama sadece ekranı test etmeyi amaçladığından, uygulamanın menüsünü açmak için ses açma düğmesine basmanız gerekiyor. Menüde çizgi yerine noktaları tercih edebilir, bir dizi faydalı seçeneğe ulaşabilirsiniz. Uygulama, birden çok dokunmayı aynı anda test etmenize de izin veriyor.
İndirin: Touch Screen Test
2. MultiTouch Tester
Ekrandaki ölü noktaları değil, aynı anda kaç dokunmanın algılanabildiğini merak ediyorsanız, MultiTouch Tester'ı deneyin. Uygulama, ekrana aynı anda kaç parmağınızın dokunduğunu eşsiz birer renkle ve rakamla gösteriyor. Ekranı bıraktığınızda, elde edilen en yüksek sayı hatırlanıyor.
İndirin: MultiTouch Tester
3. Screen Test Pro
Daha çok işlev sunan bir uygulama arıyorsanız, içerisinde ekran testi yapmaya yönelik bir dizi işlev barındıran Screen Test Pro'yu deneyebilirsiniz. Telefonunuz ne kadar güçlü bastığınızı algılıyorsa, Screen Test Pro içerisinde bunu test etmeye yönelik bir işlev de bulunuyor.
Screen Test Pro ile ekranın renklerini ve renk doygunluğunu test edebilir, renk geçişlerinin yumuşaklığını görebilir ve ekran sızıntısı testi (telefondaki arka ışığın yanlardan sızıp sızmadığını görmek için) yapabilirsiniz.
İndirin: Screen Test Pro
4. Touchscreen Test
Diğer test uygulamaları ölü noktaları bulmanız için bir çizgi çizmenizi isterken, Touchscreen Test bunun için daha etkili bir yola başvuruyor. Uygulamayı açtığınızda karşınıza boş bir ızgara geliyor. Izgaradaki noktalara dokunduğunuzda, bu nokta yeşil renge dönüşüyor ve böyle kalıyor. Tüm noktalara dokunarak yeşile dönüştürmeniz gerekiyor. Ölü nokta bulmanız halinde rengi beyaz kalıyor. Böylece ölü noktayla nasıl yaşayacağınızı planlayabiliyor veya telefonu tamir için bir servise götürebiliyorsunuz.
İndirin: Touchscreen Test
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