PlayStation 5 Kupaları Artık Daha Rahat Görülebilecek

Eğer siz de PlayStation 5'te kupa toplama fanıysanız, Sony'nin yakında çıkacak PlayStation 5 sistem güncellemesi bu keyfi daha keyifli bir çehreye büründürecek. Yeni güncelleme ile beraber her oyunda kazanılan kupaları görmek daha kolay hale gelecek.
PlayStation 5 sahipleri, yeni gelecek güncelleme ile beraber tıpkı PlayStation 4'te olduğu gibi kupa listesi artık dikey olarak sunulacak ve böylece hangi oyunda hangi kupayı kazanmışsınız daha rahat şekilde bir arada görebilecekler.
Yakında tüm kullanıcılara sunulacak olan PlayStation 5 sistem güncellemesi şimdilik beta sürümünde ve henüz testleri sürüyor. Yeni güncellemede başka yeniliklerin de olması bekleniyor. Bunlardan biri PlayStation düğmesine her bastığınızda gelen Game Center alanının özelleştirilebilmesi mümkün olacakken, oyun içinde hangi kupayı kazanmaya ne kadar yakın olduğunuz da daha rahat şekilde görülebilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın